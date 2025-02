ARD Audiothek

Junger Doku-Podcast: "Y-Kollektiv - Der Podcast" ab 7. März in der ARD Audiothek

"Y-Kollektiv - Der Podcast" ist der neue, junge Reportage-Podcast der ARD. In jeder Folge erzählt ein Reporter oder eine Reporterin in einer persönlichen Geschichte von den großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Sie zeigen, wie sie selbst die Welt erleben und sind nah dran an ihren Protagonisten. Dabei reicht das Themenspektrum von Politik bis Clubkultur, über soziales Engagement und mentale Gesundheit bis hin zu Drogenkonsum und Sex.

"'Y-Kollektiv - Der Podcast' bringt jetzt auch junge Perspektiven und spannende Themen in die ARD Audiothek. Mit unseren Reporterinnen und Reportern tauchen wir in verschiedenste Lebensrealitäten ein - und das ab sofort regelmäßig alle zwei Wochen," so Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD Audioprogrammkonferenz und Programmdirektor von Radio Bremen.

Ab 7. März 2025 startet "Y-Kollektiv - Der Podcast" mit drei Folgen in der ARD Audiothek. Danach erscheint jeden zweiten Freitag eine neue Folge. Das neue Podcast-Format ist Teil der "Y-Kollektiv"-Familie und wird verantwortet von Radio Bremen und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Die ersten Podcast-Episoden in der Übersicht

Folge 1, ADHS und Knast: "Mit Ritalin wäre ich nicht im Gefängnis gelandet."

Während nur 2-3 % der Allgemeinbevölkerung ADHS haben, sind es in deutschen Gefängnissen bis zu zehnmal so viele. Wie kann das sein? Philipp saß schon dreimal wegen Drogenhandels im Gefängnis - dort bekommt er die Diagnose ADHS. Er glaubt: Wäre seine Krankheit früher erkannt und behandelt worden, wäre er nicht im Knast gelandet. Doch warum bleibt ADHS oft unerkannt? Kann eine gezielte Therapie Rückfälle verhindern? Y-Kollektiv-Reporterin Jenny Zimmermann spricht mit Psychiaterinnen und Psychiatern, Ex-Häftlingen, Expertinnen und Experten über ein unterschätztes Thema - und über die Frage, wie viel eine Diagnose im richtigen Moment verändern kann.

Folge 2, Ungewollt schwanger: Wie erleben Frauen in Deutschland eine Abtreibung?

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland eine Straftat - sie bleibt nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Das hat direkte Folgen: Betroffene müssen weite Wege auf sich nehmen, kämpfen mit fehlenden Informationen, Vorurteilen und Stigmatisierung. Während fast 80 % der Deutschen für ein Recht auf Abtreibung sind, bleibt der Zugang schwierig. Wie fühlt sich eine Abtreibung an? Welche Hürden gibt es? Und wie beeinflusst die Kriminalisierung die medizinische Versorgung? Y-Kollektiv-Reporterin Sophie Rebmann begleitet Frauen, die abgetrieben haben - und ist mit dem Mikrofon live bei einer Abtreibung im OP dabei. Sie spricht mit Frauen, die erleben mussten, wie Ärztinnen und Ärzte ihnen die Abtreibung ausreden wollten. Und sie spricht mit einem Gynäkologen, der über 70 ist und trotzdem weiterhin Abbrüche durchführt - weil es sonst niemand in seiner Region macht. Ein Podcast über eine Erfahrung, über die kaum jemand spricht. Über ein System, das Frauen alleinlässt. Und über die Frage: Warum ist Abtreibung in Deutschland immer noch tabu?

Folge 3, Kuscheln, Kämpfen, Kink: Was geht ab beim Playfight?

Völlig Fremde, die miteinander raufen, sich beißen, kitzeln, kneifen: Beim Playfight kämpfen Erwachsene miteinander - spielerisch. Y-Kollektiv-Reporter Justus Wilhelm rangelt selbst mit, um herauszufinden, was der Reiz dahinter ist. Und dabei wird es für ihn ziemlich intim. Denn Playfight geht nur mit Körperkontakt. Seine Suche führt ihn auch in einen sexpositiven Club. Beim Ölfight kämpfen Menschen nackt und eingeölt auf einer Teichfolie - eine Begegnung zwischen Kink und Kuscheln.

Audios vorab verfügbar

Die ersten drei Folgen des Podcasts sind ab Freitag, 7. März, in der ARD Audiothek verfügbar. Der Trailer ist bereits online. Die weiteren Folgen erscheinen freitags im 14-tätigen Rhythmus, immer zuerst in der ARD Audiothek und jeweils eine Woche später überall dort, wo es Podcasts gibt.

"Y-Kollektiv - Der Podcast" wird verantwortet von Radio Bremen und dem rbb. Die Redaktion liegt bei Jana Wagner (Radio Bremen) und Romy Sickmüller (rbb).

"Y-Kollektiv" - aus der Perspektive junger Reporterinnen und Reporter

Das "Y-Kollektiv" ist 2016 als Videoreportageformat von Radio Bremen und funk gestartet. Inzwischen sind auch BR, hr, MDR, rbb, SR, SWR und WDR mit dabei. Junge Reporterinnen und Reporter erzählen mit ganz eigenem Blick Geschichten über relevante Themen für eine junge Zielgruppe. Die Filmemacher zeigen Haltung und sind mehr Teilnehmer als Beobachter, berichten emotional und persönlich. Seit Juli 2023 erscheint jeden Montag eine neue Reportage des "Y-Kollektiv" in der ARD Mediathek. "Y-History" geht auf Spurensuche in der Geschichte - mit einer aus der Gegenwart motivierten Fragestellung. Neuestes Mitglied der "Y-Kollektiv"-Familie ist "Y-Kollektiv - Der Podcast".

