„Das war der Bauernkrieg": Neue „Alles Geschichte"-Podcast-Staffel von MDR, BR und SWR ab dem 28. Februar in der ARD Audiothek

Mainz

Vor 500 Jahren ereignete sich der große Bauernkrieg. Die vierteilige Podcast-Staffel „Das war der Bauernkrieg“ erzählt von Knechtschaft und Aufbäumen, von Hoffnung und verlorenen Schlachten, von charismatischen Predigern und brutalen Heerführern – und von einem Regenbogen, der zum Symbol wurde. Zu hören ab dem 28. Februar in der ARD Audiothek in der Reihe „Alles Geschichte“ und im Radio bei Bayern 2, MDR Kultur und SWR Kultur. Begleitend wird es am 3. Und 6. März ein Twitch-Event mit bekannten Geschichts-Streamern geben.

Im Jahr 1525 brennen Kirchen, Klöster und Burgen. Durch den Schwarzwald, das Allgäu, Oberschwaben, Franken bis nach Thüringen ziehen zehntausende bewaffnete Bauern, Handwerker, einfache Leute in den Kampf. Für bessere Lebensbedingungen und gegen Leibeigenschaft, Willkür und Ausbeutung durch Adel und Kirchenmacht. Eine bislang machtlose Mehrheit fordert von der mächtigen Minderheit eine gerechtere und freiere Ordnung ein – und sie kann erstmals begründen, warum ihr die auch zusteht. Doch war der Bauernkrieg auch eine Revolution? Das ist bis heute umstritten. Und tatsächlich wurde kaum ein Ereignis der deutschen Geschichte unter derart ideologischen Vorzeichen interpretiert wie der Bauernkrieg.

Besonderes Hörerlebnis auf Basis umfangreicher Vor-Ort-Recherchen

„Das war der Bauernkrieg“ zeichnet die Geschehnisse nach und dokumentiert, wie lebendig die Erinnerung vor Ort an den einstigen Schauplätzen des Bauernkrieges ist. Die Autoren Michael Zametzer und Stefan Nölke haben sich im Allgäu, in Württemberg, in Franken und Thüringen auf Spurensuche begeben und mit Museumsvertretern und Heimatforschenden gesprochen. Zu Wort kommen außerdem namhafte Historiker wie Thomas T. Müller, Gerd Schwerhoff und Lyndal Roper, die die Ereignisse und Figuren wie den Bauernprediger Thomas Müntzer aus heutiger Sicht bewerten. Haupterzählstimme des Podcasts ist Meike Rötzer – 2023 nominiert für den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Beste Interpretin.

„Das war der Bauernkrieg“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, BR und SWR. Die vier Folgen erscheinen am 28. Februar 2025 im History-Podcast „Alles Geschichte“ in der ARD Audiothek.

„Alles Geschichte“ – bisher ein BR-Podcast – ist jetzt ein ARD-Angebot des Kompetenzcenters Wissen/Bildung/Schule. Das Kompetenzcenter steuert und koordiniert seit Jahresbeginn das Gesamtangebot an Wissens-Formaten in der ARD. In diesem Zusammenhang wurden neben „Alles Geschichte“ fünf weitere Podcasts zu ARD-Podcasts: „Die Schule brennt“, „1000 Antworten“ und „Fakt ab“ vom SWR sowie „Quarks Daily“ und „Quarks Science Cops“ vom WDR.

Begleitendes Twitch-Event mit Geschichts-Streamern

„Das war der Bauernkrieg“ wird begleitet von einem Pen-&-Paper-Rollenspiel auf Twitch (Live-Stream) am 3. und 6. März. Danach ist die Aufzeichnung auf YouTube in „ARD Gaming“ zu sehen. Die Spielleitung übernimmt Mháire Stritter. Mit dabei sind die deutschlandweit bekannten Geschichts-Streamer „Steinwallen“ und „Geschichtsfenster“ sowie die Spiegel Bestseller-Autorin und Streamerin Liza Grimm.

„Das war der Bauernkrieg“ – vierteilige Podcast-Staffel

Von Michael Zametzer und Stefan Nölke

ARD Audiothek (im Podcast „Alles Geschichte“)

Alle Folgen ab Freitag, 28. Februar 2025

Folge 1: Der große Aufruhr

Folge 2: Die Blutspur des Bauernjörg

Folge 3: Das Ende des Regenbogens

Folge 4: Was war und was bleibt

Im Radio zu hören:

Bayern 2: Mittwoch, 5.3. bis Freitag 7.3. und Dienstag 11.3., 15.10 Uhr

MDR Kultur: Dienstag 22.4. bis Freitag 25.4., 9.05 Uhr

SWR Kultur: „Das Wissen“, von 12. bis 14.3., 8.30 Uhr

