Online-Broker Traders Place startet digitale Vermögensverwaltung

Freilassing (ots)

Kooperation mit der DJE Kapital AG: Kunden der jungen deutschen Handelsplattform können ab sofort ihr Geld in die Hände der Profis von “Solidvest” legen

Der im vergangenen Jahr neu gegründete deutsche Online-Broker Traders Place bietet ab sofort auch eine digitale Vermögensverwaltung an. Dazu hat die Handelsplattform mit Sitz im bayerischen Freilassing die DJE Kapital AG als Partner gewonnen. Im Rahmen der Kooperation können Kunden von Traders Place ihr Geld über die Online-Vermögensverwaltung “Solidvest” in die Hände erfahrener Profis legen. Die Einzeltitelportfolios werden aktiv gemanagt, investiert wird je nach Risikoklasse ausschließlich in Aktien und Anleihen. Die Mindesteinlage liegt bei 10.000 Euro. "Mit diesem Produkt bieten wir unseren Kundinnen und Kunden neben dem Online-Brokerage nun auch die Möglichkeit, ihr Vermögen von ausgewiesenen Spezialisten verwalten zu lassen”, sagt Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place ...

