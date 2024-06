FuturaSun

FuturaSun Silk® Nova Green Duetto

Das grüne Doppelglasmodul

Cittadella (ots)

Das neue grüne Glas-Glas-Modul ist ideal für grüne Dächer bzw. begrünte Dächer, für PV-Zäune, Garten-PV und auch landschaftlich integrierte Freilandanlagen.

Auf der diesjährigen Intersolar in München präsentiert FuturaSun am Stand A2.350 den neuesten Zugang innerhalb der Produktlinie der farbigen Module: Silk® Nova Green Duetto - ein grünes Doppelglasmodul.

Das grüne Glas-Glas Photovoltaikmodul Silk® Nova Green Duetto ermöglicht eine maximale farbliche Integration der Photovoltaikanlage nicht nur auf grünen Dächern, sondern fügt sich auch harmonisch in grüne Landschaften ein. Es ist ideal für PV-Zäune, Garten-PV und Freilandanlagen, die dank der grünen Farbe des Moduls nahezu "unsichtbar" werden.

Das grüne Doppelglas des Moduls (ähnlich RAL 6000) zusammen mit dem grünen Rahmen machen es perfekt für Sanierungen im Zuge der Energieeffizienz von historischen Gebäuden und für die Integration von Photovoltaik auf "Gründächern".

Das Modul hat eine Nennleistung von 390 Wp auf der Vorderseite. Zusätzliche Erträge können je nach Installationsart dank der bifazialen Zellen durch die Rückseite generiert werden.

Die Front- und Rückseite bestehen aus grünem 2 mm Glas mit Antireflexbeschichtung auf der Vorderseite und garantieren maximale mechanische Stabilität und außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Die Besonderheit dieses Moduls liegt im grünen Rückseitenglas, die die Rückseitenansicht besonders ästhetisch gegenüber der Glas-Folien-Version und perfekt für Photovoltaikzäune macht.

Die Verwendung von Glas anstelle der Rückseitenfolie bietet einen weiteren Vorteil, da es sich um ein Material handelt, das im Brandfall keine Flammen verbreitet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Intersolar in München Halle A2 - Stand 350! An allen 3 Messetagen findet um 10.00 am Stand eine Präsentation auf deutsch zu den farbigen Modulen statt.

Original-Content von: FuturaSun, übermittelt durch news aktuell