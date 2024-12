PAYBACK GmbH

Starke Partnerschaft ab Ende 2025: Gründungspartner GALERIA kehrt zu PAYBACK zurück

Essen, München (ots)

Ab Ende 2025 werden Kundinnen und Kunden in allen GALERIA Warenhäusern sowie online auf GALERIA.de wieder PAYBACK Punkte sammeln können. GALERIA war bereits im Jahr 2000 eines der Gründungsmitglieder des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms.

"Wir setzen in unserer Strategie auf starke Partnerschaften. Das führen wir jetzt konsequent mit PAYBACK fort und denken vor allem im Sinne unseres Kunden. Das Shoppingerlebnis wird noch angenehmer und bereichert durch die Angebote, die sich durch die Kooperation bieten. In Ergänzung zu PAYBACK arbeiten wir auch mit unseren eigenen Daten, so können wir unser Angebot noch besser auf jeden einzelnen Kunden zuschneiden", so Alexa Deters, Chief Commercial Officer bei GALERIA.

"Willkommen zurück, GALERIA! 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden und alle unsere Partner freuen sich, dass GALERIA wieder auf die Stärke unseres Multipartner-Verbunds setzt", erklärt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Im Jahr 2025 bieten wir Kunden und Partnern ein so starkes PAYBACK wie noch nie zuvor - nun auch mit der Möglichkeit, wieder bei einem Warenhaus Punkte zu sammeln."

PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner unter einem Dach, darunter starke Marken wie Alnatura, Amazon, Aral, C&A, dm-drogerie markt und OTTO. 2025 kommen on top die neuen Partner und Marktführer EDEKA, Netto Marken-Discount und die Sparkassen zu PAYBACK - damit können Kundinnen und Kunden im Jahr des 25. PAYBACK Geburtstags an jeder Ecke in Deutschland Punkte sammeln.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 12,5 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

