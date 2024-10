PAYBACK GmbH

An der Tankstelle weiter punkten: Aral und PAYBACK verlängern ihre Partnerschaft

München, Bochum (ots)

Rund 31 Mio. aktive PAYBACK Nutzerinnen und Nutzer können sich an rund 2.400 Aral Tankstellen mit Punkten belohnen

Punkte sammeln und einlösen für alle Kraftstoffe, ultraschnelles Laden sowie an teilnehmenden Stationen für Shop, Bistro und Autowäsche

100 Jahre Aral in diesem Jahr und 25 Jahre PAYBACK in 2025

Bereits seit über 18 Jahren kooperiert Aral mit PAYBACK. Nun haben der größte Anbieter auf dem deutschen Tankstellenmarkt und das marktführende Bonusprogramm ihre erfolgreiche Partnerschaft erneut verlängert. Rund 31 Mio. aktive PAYBACK Nutzerinnen und Nutzer können sich so an den rund 2.400 Aral Tankstellen mit Punkten belohnen - egal ob beim Tanken, Laden sowie an teilnehmenden Standorten beim Einkaufen im Shop und der Autowäsche.

"Im 100. Jubiläumsjahr von Aral verlängern wir unsere erfolgreiche Kooperation mit PAYBACK. Wir wollen das Punktesammeln an Aral Tankstellen weiterhin so einfach wie möglich machen", erklärt Aral Vorstandsvorsitzender Achim Bothe zur Vertragsverlängerung. "Die Zusammenarbeit mit PAYBACK belegt einmal mehr unseren Qualitätsanspruch: Wir wollen weiter erste Wahl unserer Kundinnen und Kunden sein. Mit einem breiten Kraftstoffangebot, ultraschnellem Laden, hochwertigen Convenience-Shops und einem attraktiven Kundenbindungsprogramm machen wir unser Tankstellennetz fit für die Zukunft und gehen auf unterschiedlichste Kundenbedürfnisse ein."

"Wir geben für diese Partnerschaft weiter Vollgas", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Aral und die Aral Kunden können sich sicher sein, dass wir unsere ganze Expertise für neue Produkte, Services, tolle Aktionen und Coupons geben werden. Und ganz besonders freuen wir uns, dass wir Aral bei der digitalen Transformation unterstützen dürfen. Gleichzeitig sind wir stolz auf den Vertrauensbeweis, denn langfristige Partnerschaften wie diese sind ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg von PAYBACK und die Attraktivität für die Kunden. Im kommenden Jahr feiert PAYBACK sein 25-jähriges Jubiläum."

Die Punkte können mit der PAYBACK Karte oder der PAYBACK App gesammelt werden, letztere verfügt über die mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY, mit der Kundinnen und Kunden auch direkt an der Zapfsäule bezahlen und gleich weiterfahren können. Die PAYBACK App zählt zu den beliebtesten Shopping Apps in Deutschland und wird bereits von 12,5 Mio. Userinnen und Usern genutzt. Selbstverständlich können Punkte auch direkt beim Bezahlen an der Aral Tankstelle oder gegen attraktive Prämien bei Aral eingelöst werden. Auch die meinAral App kann mit dem PAYBACK Konto verknüpft werden.

PAYBACK Punkte können an Aral Tankstellen für alle aktuellen und zukünftigen Kraftstoffe inkl. dem neuen Lkw-Kraftstoff Aral HVO, für Ladevorgänge an den mehr als 3.000 Ladepunkten von Aral pulse sowie an teilnehmenden Aral Tankstellen für frische Snacks oder Kaffeespezialitäten im Shop oder Bistro und bei der Autowäsche gesammelt und eingelöst werden. Gegenwärtig erhalten Kundinnen und Kunden einen PAYBACK Punkt z.B. für zwei Liter Kraftstoff, zwei Kilowattstunden Strom oder an teilnehmenden Stationen 1 Euro Umsatz im Shop, mit Coupons sogar deutlich mehr. PAYBACK Punkte können insgesamt bei mehr als 700 Partnern in Deutschland gesammelt werden.

Aral hat sich als Unternehmen der bp Gruppe zum Ziel gesetzt, sein Convenience-Angebot deutlich auszubauen. Das Kundenbindungsprogramm mit PAYBACK, der Ausbau der Shops oder die Investitionen in moderne Portalwaschanlagen sind Bestandteile dieser Aktivitäten. Weltweit will bp seine strategischen Convenience-Standorte bis 2030 auf rund 3.500 erweitern.

Über Aral:

Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral größter Anbieter in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit modernen Convenience-Shops ausgestattet und bieten Kundinnen und Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke "Aral pulse" zu den größten Anbietern von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und Sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 12,5 Mio. Nutzern verwendet.

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell