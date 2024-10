PAYBACK GmbH

Servicebeitrag: Das ändert sich 2025 bei PAYBACK

Neue Partner und neue Services - und was das für Kunden bedeutet

München (ots)

PAYBACK ist seit vielen Jahren ein täglicher Einkaufsbegleiter der Deutschen - im stationären Handel und auch online. Das Programm gibt es inzwischen auch in Österreich, Italien, Polen und mehreren weiteren Ländern im Osten wie Kroatien und Slowenien. 2025 feiert das größte Loyalty-System Deutschlands nicht nur seinen 25. Geburtstag, sondern auch das Jahr der großen Veränderungen - mit neuen Partnern, bei denen Punkte gesammelt werden können, und mit neuen Services.

31 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen PAYBACK

PAYBACK ging am 13. März 2000 als erstes Multipartner-Bonusprogramm mit neun Partnern an den Start. Nach nur einem Monat sammelten schon eine Million Kunden PAYBACK Punkte - heute sind es 31 Millionen aktive Verbraucherinnen und Verbraucher, die bei über 700 Partnerunternehmen beim Einkaufen mit Punkten belohnt werden. Mit dabei sind unter anderem Aral, Amazon, Alnatura, dm-drogerie markt, Decathlon, C&A, Otto und Thalia.

PAYBACK geht bei REWE raus und bei Marktführer EDEKA rein

2025 starten gleich mehrere neue große Partner, bei denen es dann auch Punkte geben wird: So endet zwar Ende des Jahres die Zusammenarbeit mit REWE und Penny, doch dafür kooperieren der Marktführer EDEKA und der zum EDEKA-Verbund gehörende Netto-Markendiscount mit PAYBACK. Und statt bei Fressnapf, dessen PAYBACK Partnerschaft im März 2025 endet, können PAYBACK Kundinnen und Kunden in der neuen "PAYBACK Tierwelt" Punkte sammeln. Vor kurzem neu zum Programm gekommen ist der Carsharing-Anbieter MILES.

Was ist sonst noch neu? Sparkassen und Reisen

Ebenfalls im kommenden Jahr startet die Kooperation der Sparkassen mit PAYBACK. Millionen Kundinnen und Kunden können dann mit ihrer Girocard bei den teilnehmenden Partnern Punkte sammeln. Dies wird auch möglich sein an mehr als 10.000 Standorten regionaler Einzelhandelspartner, die bisher an Partnerprogramme der Sparkassen angebunden sind. PAYBACK baut zudem gerade den Bereich "Reise" stark aus: Bei 60 Partnern ist es aktuell möglich, beim Buchen Punkte zu sammeln, mit dabei sind etwa AIDA, Booking.com, Condor, Expedia, FTI, HolidayCheck, rtk und Reiseland Reisebüros, Lufthansa, SunExpress und TUI. Sie bieten die Möglichkeit, auch beim Reisen zu sparen.

Kundinnen und Kunden profitieren vom Programmausbau und einer Multipartner-App

Mit EDEKA, Netto-Markendiscount und den Sparkassen baut das Bonusprogramm seine Marktführerschaft weiter aus. Millionen Punktesammler können vor Ort und in den Online-Shops noch mehr Punkte sammeln und damit noch mehr Geld sparen - zwischen 200 und 500 Euro pro Jahr sind ganz einfach möglich, wenn man Coupons geschickt einsetzt. Das geht am besten mit der PAYBACK App, die sich mit einer Reichweite von inzwischen 12,5 Millionen Nutzern zu einer der Top 3 Shoppingapps in Deutschland entwickelt hat. Das praktische an der App: Sie bündelt nicht nur 700 Partner, sondern bietet wie ein Schweizer Taschenmesser sehr viele Funktionen gleichzeitig: einkaufen, PAYBACK Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und mobil bezahlen.

Mobiles Bezahlen mit PAYBACK PAY: Jetzt auch online

Was bisher allein im stationären Handel möglich war - nämlich mit der PAYBACK App in einem Schritt einfach und sicher zu bezahlen, dabei gleichzeitig Punkte zu sammeln und sie auch einzulösen - das funktioniert nun auch online. Innovationspartner bei der neuen Online-Zahlungsfunktion ist dm-drogerie markt, eitere Partner werden folgen. PAYBACK PAY zählt laut Statista zusammen mit PayPal und Klarna bereits zu den wichtigsten und bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland.

