Fahren, punkten, profitieren: MILES wird neuer PAYBACK Partner

Deutschlands führender Carsharing-Anbieter MILES und PAYBACK starten mit Vollgas in eine neue Partnerschaft: 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können ab sofort bei der Nutzung der deutschlandweit 21.000 MILES-Fahrzeuge PAYBACK Punkte sammeln und von exklusiven Angeboten profitieren. "Wir freuen uns sehr, allen MILES Nutzern künftig diesen zusätzlichen Vorteil bieten zu können. Durch die Partnerschaft mit PAYBACK können wir unsere Kundenbindung weiter stärken und gleichzeitig nachhaltige Mobilität belohnen", so Oliver Mackprang, CEO von MILES.

Mit der neuen Partnerschaft setzen PAYBACK und MILES ein Zeichen für nachhaltige und flexible Mobilität. Während MILES seinen Nutzerinnen und Nutzern ein umweltfreundliches und nahtloses Carsharing-Erlebnis bietet, ermöglicht PAYBACK es allen Kunden, sich im Alltag beim Einkaufen und bei der Nutzung unterschiedlicher Dienstleistungen für Treue zu belohnen. Die gesammelten PAYBACK Punkte können bei zahlreichen Partnern wie Aral, Alnatura, dm-drogerie markt und vielen weiteren direkt an der Kasse oder in attraktive PAYBACK Prämien eingelöst werden.

"MILES ergänzt unser großes Partnernetzwerk ideal, sowohl vom Angebot als auch von der Marke her, und bringt unseren Kunden einen weiteren Bonus im Alltag", so Dominik Dommick, Geschäftsführer von PAYBACK. "Besonders praktisch und smart ist die Verknüpfung unserer Apps, so können 12,5 Millionen PAYBACK App User optimal von Services und PAYBACK Punkten profitieren."

Über MILES:

MILES ist ein Mobilitätsanbieter und glaubt an eine Welt, in der Mobilität geteilt, nachhaltig und für alle zugänglich ist. Wir schaffen eine Alternative zum privaten Autobesitz, mit dem Ziel, die Anzahl der Fahrzeuge auf den Straßen zu reduzieren und das Leben im urbanen Raum zu verbessern. Das Unternehmen wurde 2016 von Alexander Eitner und Florian Haus gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.

MILES bietet stationsunabhängiges Carsharing in 12 deutschen und 3 belgischen Städten an. Das Angebot umfasst die Abrechnung nach gefahrenen Kilometern sowie Stunden- und Tagespakete bis zu 30 Tagen.

Mit MILES Abo können Nutzer:innen flexibel zwischen einem Monat und 24 Monaten in ganz Deutschland ein Auto mieten, inklusive Steuer, Wartung und Versicherung.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 12,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".

