Mit erfolgreichen Praxistests zum nächsten Meilenstein: XXXLutz führt klimafreundliche und vollständig recyclebare Verpackung ein

Wels/Würzburg (ots)

Die XXXLutz Unternehmensgruppe präsentiert erste Erfolge in der Eigenentwicklung nachhaltiger Verpackungsmaterialen mit Stora Enso als einer der führenden Anbieter von erneuerbaren Produkten im Verpackungsbereich

Mäusbacher Möbelfabrik GmbH nutzt die auf Papier basierende Entwicklung zur Verpackung eines exklusiv für XXXLutz hergestelltes Kindermöbel

Gemeinsam in eine bessere Zukunft: XXXLutz präsentiert im nächsten Schritt mit Mäusbacher eine komplette Einrichtungsserie für Kinder in der neuen Verpackung

Die XXXLutz Unternehmensgruppe hat gemeinsam mit ihren Partnern auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit die Testphase erfolgreich beendet und damit einen Meilenstein in der Entwicklung von natürlicher, biobasierter und recyclebarer Zellulosefabrikate aus Holz für den Schutz sowie die Verpackung von Einrichtungsprodukten im Alltag erreicht: Wie das inhabergeführte Familienunternehmen auf der Messe des Einkaufsverbandes GIGA International jetzt bekannt gegeben hat, wird die Mäusbacher Möbelfabrik GmbH in den kommenden Wochen ein exklusiv für die XXXLutz Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl hergestelltes Kindermöbel in einer nachhaltigen, auf Papier basierenden Verpackung ausliefern. Doch das ist längst nicht alles: Geplant ist es, eine komplette Einrichtungsserie für Kinder in der neuen, vollständig recyclebaren Verpackung noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.

"Wir haben fast ein Jahr lang getestet, neue Erkenntnisse gewonnen und diese kontinuierlich in die Weiterentwicklung einfließen lassen. Diese Beharrlichkeit bringt uns jetzt ans Ziel", sagt Sascha Matzner, der den Bereich ESG der XXXLutz Unternehmensgruppe verantwortet: "Wir sind stolz darauf, dass wir alle zusammen und unternehmensübergreifend diese Möglichkeit hatten, uns einem solch wichtigen Thema zu widmen. XXXLutz will sich nicht nur für eine bessere Zukunft einsetzen, sondern handelt entsprechend!"

Grundlage für die gemeinsame Entwicklung ist mit Papira® ein leichtgewichtiger Holzschaumstoff von Stora Enso, der Antworten auf die drängende Frage nach klimafreundlichen, erneuerbaren und kreislauffähigen Polsterungsmaterialien in Innenverpackungen gibt. Die XXXLutz Gruppe hatte vor rund einem Jahr den Anstoß gegeben und Gespräche mit Lieferanten und Herstellern weitervertieft. Letztlich wurden am Ende des Prozesses mit nahezu 100 Fall-Tests Möbel in den gemeinsam entwickelten Verpackungen und Polsterungen verschickt.

"Die positiven Ergebnisse waren die Bestätigung für das partnerschaftliche und vertrauensvolle Vorgehen. Auf dem Weg dorthin konnten XXXLutz und Stora Enso mit Mäusbacher einen Hersteller von der Idee, sich für ein besseres Morgen und damit die uns nachfolgenden Generationen einzusetzen, begeistern. Dass wir jetzt das erste Produkt auf den Markt bringen, das in dieser neuartigen Verpackung transportiert wird, ist ein Meilenstein", sagt Günter Franc, verantwortlich für Verpackungstechnik.

Diese jetzt mit Mäusbacher auf den Weg gehende "Testcharge" wird nochmals gründlich analysiert, die daraus resultierenden Ergebnisse bilden den Grundstein für ein komplettes Kindermöbel-Programm, das exklusiv für XXXLutz in einer styroporfreien und komplett recyclebaren Verpackung produziert wird. Das holzbasierte Schaumfabrikat Papira® von Stora Enso ist ebenso wie die weiter verwendeten Materialien Papier und Karton recycelbar und können im Altpapier entsorgt und so wieder dem Kreislauf zugeführt werden.

"XXXL for tomorrow": Umweltbewusstsein in allen Unternehmensbereichen

Mit "XXXL for tomorrow" hat XXXLutz frühzeitig die Weichen für einen ressourcenschonenden Umgang und Rücksichtnahme auf die Umwelt in allen Unternehmensbereichen gestellt - vom Um- und Neubau über das Sortiment bis hin zu den Restaurants in den Einrichtungshäusern. So hat XXXLutz das erste Möbelhaus Deutschlands dieser Dimension mit rund 28.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in kompletter Passivbauweise in Heidelberg errichtet. Energiesparpotenziale hat XXXLutz in allen seinen Immobilien konsequent genutzt, bei sämtlichen Neu- und Umbauten kommt modernste Technik zum Einsatz, was Energie und Ressourcen spart. Aber auch das Sortiment nachhaltiger Produkte wächst weiter: Kunden können sich eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Bei Wohntextilien setzt XXXLutz vermehrt auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau. Umweltbewusstes Einrichten durchzieht die komplette Produktpallette der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl - heimische Massivhölzer finden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle und regionalen Produkten wie z.B. Holz-Designer-Leuchten. Auf der Speisekarte der XXXL Restaurants stehen vegane Gerichte ebenso wie Vegetarisches: Dazu gibt es Gerichte aus "hütthalers Hofkultur", Europas erstem Tierwohl-Projekt, das die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Dazu kommt die Partnerschaft mit RECUP und REBOWL sowie mit "Too Good To Go": Über die App können am Abend übriggebliebene Speisen günstig erworben und direkt im Restaurant abgeholt werden.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

