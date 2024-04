Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Herzrhythmusstörungen: Prof. Dr. Stephan Willems erhält Wissenschaftspreis der Gertrud-Spitz-Stiftung

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Kardiologe Prof. Dr. Stephan Willems für hochrangige Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Rhythmologie ausgezeichnet

Für seine wissenschaftlich innovativen und publikatorisch hochrangigen Leistungen auf dem Gebiet der Rhythmologie ist Prof. Dr. Stephan Willems, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg (Hamburg), bei der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim mit dem Wissenschaftspreis der Gertrud-Spitz-Stiftung ausgezeichnet worden. Der Preis geht bereits zum dritten Mal an einen Kardiologen aus der Asklepios Klinik St. Georg.

Prof. Dr. Stephan Willems leitet seit 2019 die Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg und behandelt mit seinem Team jährlich ca. 7.500 am Herzen erkrankte Patient:innen. Neben Erkrankungen der Herzkranzgefäße und der Herzklappen sind Herzschwäche und insbesondere komplexe Formen der Herzrhythmusstörungen ein hervorgehobener Schwerpunkt der Klinik. Im Rahmen der zertifizierten Behandlungsprogramme - beispielsweise als "Vorhofflimmer-Zentrum" - kommen modernste Verfahren und Energieformen (z. B. Elektroporation) zur Katheterablation zum Einsatz.

Als Leiter internationaler Studien hat Prof. Willems speziell auf dem Gebiet der Rhythmologie eine Vielzahl an Publikationen in renommierten nationalen und internationalen Journalen veröffentlicht.

Mit dem Wissenschaftspreis der Gertrud-Spitz-Stiftung werden seit 2010 jährlich Forscher:innen geehrt, die besondere Leistungen auf dem Gebiet der Herzrhythmusstörungen erbringen. Der Preis wird alternierend für einen Nachwuchs- bzw. Seniorwissenschaftler vergeben. Die Nominierung für diese Auszeichnung, die mit 5.000,- EUR dotiert ist, erfolgt gemeinsam durch die Deutsche Stiftung für Herzforschung und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V.

Prof. Dr. Willems ist als Seniorwissenschaftler bereits der dritte Träger des Preises der Gertrud-Spitz-Stiftung, der aus der Klinik für Kardiologie der Asklepios Klinik St. Georg kommt. Zuvorerhielten bereits Prof. Karl-Heinz Kuck (Seniorwissenschaftler) und Prof. Andreas Metzner (Nachwuchswissenschaftler) die renommierte Auszeichnung.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell