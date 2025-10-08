PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Schwarz-Rot nimmt beim Staatsbürgerschaftsrecht zurecht Tempo raus

Straubing (ots)

Es gibt gute Gründe für eine alternde Gesellschaft mit Fach- und Arbeitskräftemangel, sich ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht zu geben, um Menschen, die sich integriert haben und zu einem Teil der Gesellschaft geworden sind, früher einzubürgern und an die Bundesrepublik zu binden. Doch ist die Ampel mit ihrer Reform über das Ziel hinausgeschossen. Nun nimmt Schwarz-Rot wieder Tempo aus dem Einbürgerungsprozedere. Das ist vernünftig. Die Turbo-Einbürgerung unter bestimmten Bedingungen nach drei Jahren hat der Tatsache zu wenig Rechnung getragen, dass der deutsche Pass nicht irgendein Dokument ist, sondern eine gelungene Integration besiegeln soll.

