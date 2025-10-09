PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Probleme der Autoindustrie liegen in der inländischen Politik

Straubing (ots)

Ein Gipfeltreffen ist immer ein mit hohen Erwartungen verbundenes Ereignis. Denn auf dem Gipfel versammeln sich in aller Regel Menschen, die viel zu sagen haben, die vor Kompetenz strotzen und denen man folglich sehr viel zutraut. Nun haben freilich manche dieser Ereignisse das verehrte Publikum arg enttäuscht, weil außer Spesen und schöner Worte nichts gewesen ist. Leider muss man das soeben stattgefundene Treffen rund um die Autoindustrie auf höchster Ebene auch unter dieser Rubrik ablegen. Alles, was von dort verlautet, ist schon lange bekannt, die Absichtserklärungen inklusive. Die Probleme der Branche liegen wie ein aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch, es gibt nichts, was nicht schon viele Male in der Öffentlichkeit diskutiert worden wäre. Das beginnt beim Befund, führt über die Ursachen der Misere und endet bei den Maßnahmen zur Behebung der Probleme, die von den verschiedenen Seiten vorgeschlagen werden.

Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
  • 09.10.2025 – 15:00

    Lange Nacht, ordentliche Ausbeute: Die Koalition hat geliefert

    Straubing (ots) - Die Koalition ackert sich durch, Leichtigkeit ist dabei nicht zu spüren, schon gar kein Aufbruch. Dennoch haben die Regierungspartner den Ernst der Lage begriffen. Bisher sind die Wähler enttäuscht von der Leistung der neuen Regierung und glauben nicht daran, dass sie die drängenden Probleme zu lösen vermag. Die lange Nacht von Berlin könnte der Auftakt dafür sein, dass aus dem Reformherbst ...

  • 08.10.2025 – 16:30

    Die grundlegenden Probleme bei der Krankenhausreform bleiben bestehen

    Straubing (ots) - Die Reform mag kurzfristig für Ruhe sorgen und viele Streitpunkte in die Zukunft verschieben, doch wer gute und erreichbare Medizin für alle will, muss mehr Mut zur Neuordnung und Konzentration haben. Schwarz-Rot verlängert den Status quo, löst grundlegende Probleme jedoch nicht. Die Patienten werden die Reform daran messen, ob sich ihre Versorgung verbessert oder zumindest nicht verschlechtert hat. ...

  • 08.10.2025 – 16:27

    Schwarz-Rot nimmt beim Staatsbürgerschaftsrecht zurecht Tempo raus

    Straubing (ots) - Es gibt gute Gründe für eine alternde Gesellschaft mit Fach- und Arbeitskräftemangel, sich ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht zu geben, um Menschen, die sich integriert haben und zu einem Teil der Gesellschaft geworden sind, früher einzubürgern und an die Bundesrepublik zu binden. Doch ist die Ampel mit ihrer Reform über das Ziel ...

