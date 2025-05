Baxter International Inc.

Baxter bringt HEMOPATCH Sealing Hemostat auf den Markt, ein bei Raumtemperatur verwendbares Kollagenpflaster, das für die Blutstillung und Versiegelung zugelassen ist und sich für offene Operationen und minimalinvasive chirurgische Eingriffe (MIS) eignet

Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire)

„Hemopatch Sealing Hemostat ist eine bedeutende Entwicklung von Baxter, und die Einführung der Variante für Raumtemperatur unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovationen im Bereich des Gewebemanagements", erklärte Steve Wallace, President of Advanced Surgery bei Baxter.

Aufbauend auf einem Jahrzehnt des Markterfolgs freut sich Baxter, Hemopatch Sealing Hemostat vorstellen zu können, das nun die Vorteile einer Lagerung bei Raumtemperatur und einer verlängerten Haltbarkeit von drei Jahren bietet.

Die Leistung von Hemopatch Sealing Hemostat beruht auf dem Zusammenspiel zweier Komponenten, die durch die Versiegelung der blutenden Oberfläche eine schnelle und dauerhafte Blutstillung bewirken können. Die weiße, dem Gewebe zugewandte Seite von Hemopatch Sealing Hemostat ist mit einer dünnen Schicht NHS-PEG bedeckt. Das NHS-PEG bildet bei Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten ein Hydrogel, das seine Hafteigenschaften verbessert und die Gewebeoberfläche versiegelt. Bei Kontakt mit Blut führt Kollagen zur Aggregation von Blutplättchen. Blutplättchen lagern sich in großer Zahl an der Kollagenstruktur ab, degranulieren und setzen Gerinnungsfaktoren frei, die zusammen mit Plasmafaktoren die Bildung von Fibrin ermöglichen. Die Struktur von Hemopatch Sealing Hemostat bildet eine dreidimensionale Matrix, die Flüssigkeiten leicht absorbiert und das Gerinnsel zusätzlich mechanisch verstärkt. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass die Resorption und der Ersatz durch Wirtsgewebe innerhalb von etwa 6 bis 8 Wochen mit geringer Gewebereaktion erfolgt.

Die Resorptionsrate und der Ersatz durch Wirtsgewebe können länger dauern, da sie von mehreren Faktoren abhängen, darunter die Menge des an Ort und Stelle verbleibenden Produkts und die Anwendungsstelle.

Hemopatch Sealing Hämostat bietet mehrere klinische Vorteile, darunter die Versiegelung von Gewebe, das Stoppen und Verhindern von Blutungen, eine schnelle und effektive Blutstillung innerhalb von 2 Minuten sowie die Resorption und Ersetzung durch das Wirtsgewebe.

Informationen zu den Indikationen und wichtigen Risiken von Hemopatch Sealing Hemostat finden Sie im Video oben in diesem Artikel oder unter https://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch#isi

Für weitere Informationen über Hemopatch Sealing Hemostat besuchen Sie bitte: https://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch

Hersteller:

Baxter Healthcare SA

Thurgauerstrasse 130 Glattbrugg,

ZÜRICH, 8152 Schweiz

Geräteklasse: III

CE 0123

Dieser Inhalt ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt und sollte nicht als medizinischer Ratschlag verstanden werden. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Bedenken an einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister.

Hemopatch Sealing Hemostat ist nur in ausgewählten Ländern zur Verwendung zugelassen. Für spezifische Informationen über die Verfügbarkeit und den Zulassungsstatus von Hemopatch Sealing Hemostat RT in Ihrem Land empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren örtlichen Baxter Healthcare-Vertreter zu wenden.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2687592/EMA_HemopatchCustomer.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2687591/Baxter_International_Inc_Logo.jpg

