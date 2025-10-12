PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Macron scheitert an sich selbst

Straubing (ots)

Acht Jahre später hat sich Macron auf spektakuläre Weise selbst entzaubert. Überall in Europa herrscht Druck auf den politischen Systemen. Es gibt einen generellen Vertrauensverlust und die Rechtsextremen mit ihren einfachen Antworten verzeichnen starken Zulauf. Dennoch ist die Krise in Frankreich nicht nur auf diese allgemeine Entwicklung zurückzuführen, sondern vor allem auf Macron. Er trägt die Verantwortung für das Chaos der vergangenen Woche mit dem Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu, dem nervösem Verhandeln und der Wiederernennung des Mannes, der gerade hingeworfen hatte. Vielen erscheint Politik endgültig als Farce und unwürdiges Gepokere.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

