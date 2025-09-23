ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmeldung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Samstag, 25.10. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 21.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 21.45 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 22.30 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 23.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 Die Reihe „Geschichte der Liebe“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)

