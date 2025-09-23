PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmeldung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 44/25 
Samstag, 25.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 20.15	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
	 Deutschland 2014


 21.00	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 500
	 Deutschland 2016


 21.45	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000
	 Deutschland 2014


 22.30	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500
	 Deutschland 2016


 23.15	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
	 Deutschland 2017

Die Reihe „Geschichte der Liebe“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 22.09.2025 – 11:59

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 42/25 Mittwoch, 15.10. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien? Teil 1 Deutschland 2022 19.30 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien? Teil 2 Deutschland 2022 20.15 Der Krieg des Benjamin Netanjahu Frankreich 2025 Korea - Der vergessene Krieg (mit drei Folgen) – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:55

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 43/25 Sonntag, 19.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 plan b: Gut gewürzt Ingwer, Paprika und rotes Gold Deutschland/Schweiz 2023 „besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten - Sebastian Lege packt aus“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 20.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 ZDF-History Alltag in der Hölle – Deutsche Männer im Krieg Deutschland 2022 „Mördern auf der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:05

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 41/25 Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 Der Krieg des Benjamin Netanjahu – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren