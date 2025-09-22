ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 43/25 Sonntag, 19.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 plan b: Gut gewürzt Ingwer, Paprika und rotes Gold Deutschland/Schweiz 2023 „besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten - Sebastian Lege packt aus“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 20.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 ZDF-History Alltag in der Hölle – Deutsche Männer im Krieg Deutschland 2022 „Mördern auf der Spur: Cold Cases“ entfällt „ZDF-History: Krieg der Zeichner“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 21.10. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Terra X: Rätselhafte Phänomene - Springfluten und Polsprünge“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 22.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 „Ägypten – Schatzkammer der Archäologie: Tutanchamuns rätselhafter Tod“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 23.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell