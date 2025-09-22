PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 43/25 
Sonntag, 19.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 plan b: Gut gewürzt
	 Ingwer, Paprika und rotes Gold
	 Deutschland/Schweiz 2023

„besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten - Sebastian Lege 	packt aus“ entfällt
                                                                                   (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)

Montag, 20.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 ZDF-History
	 Alltag in der Hölle – Deutsche Männer im Krieg
	 Deutschland 2022
 
„Mördern auf der Spur: Cold Cases“ entfällt                                  	„ZDF-History: Krieg der Zeichner“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Dienstag, 21.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.45	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

„Terra X: Rätselhafte Phänomene - Springfluten und 	Polsprünge“ entfällt

                                                                                     (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

Mittwoch, 22.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Leschs Kosmos
	 Goldrausch in der Tiefsee
	 Deutschland 2016

„Ägypten – Schatzkammer der Archäologie: Tutanchamuns rätselhafter 	Tod“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Donnerstag, 23.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023

„ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, 	Beauty, Social Media“ entfällt
                                                                               (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 19.09.2025 – 13:05

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 41/25 Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 Der Krieg des Benjamin Netanjahu – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:25

    ZDFinfo-Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Freitag, 31.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 16.30 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 16.45 USA extrem: Tradwives: Sittsam, hübsch, perfekt Frankreich 2024 auslandsjournal - die doku: Putins Griff nach Afrika - entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:57

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 42/25 Samstag, 11.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 „Terra X: Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas“ entfällt 7.00 Judenhass und das Feindbild Israel Islamischer Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 „Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren