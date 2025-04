ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/25

Mainz (ots)

Woche 17/25 Mi., 23.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Das Hamas-Netzwerk in Deutschland Der Kampf um Köpfe und Herzen Film vom Carl Exner und Ahmet Senyurt Kamera: Ulrike von Au, Anton Klimenko, Michael Haester Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) Woche 19/25 Do., 8.5. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 Volle Kanne - Service täglich 10.00 Ökumenischer Gottesdienst (HD/UT) 80 Jahre Kriegsende Aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin 11.00 Albanien - Geheimtipp und Abenteuer (HD/UT) Film von Britta Hilpert Kamera: Martin Adam (Erstsendung 9.5.2024) Albanien/Deutschland 2024 (Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell