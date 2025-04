ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte die aktualisierten Programmtexte beachten! Montag, 14. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Vogelbauer, einen Schaumgoldanhänger, ein Gemälde von Barbarini, einen silbernen Kelch, eine Armbandkamera und eine Jugendstilvase. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 15. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Skarabäus-Brosche, einen Servierwagen, eine Porzellanfigur, ein Blechspielzeug, einen Diamantring und ein Gemälde von C. A. Sommer. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 16. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Reitapparat, eine Butterdose, einen Diamantring, eine Cartier-Tischuhr, eine Box mit Zigarettensammelbildern und Reisebesteck von König Albert. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 17. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Silbertablett, drei Murano-Glasflaschen, einen Schaukelstuhl, ein Gemälde von Ernst Kolbe und einen Armreif. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

