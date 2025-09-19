PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 44/25 
Freitag, 31.10. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 

 16.30	 Wer ist der Trump-Clan?
	 Deutschland 2024


 16.45	 USA extrem: Tradwives: Sittsam, hübsch, perfekt
	 Frankreich 2024



auslandsjournal - die doku: Putins Griff nach Afrika - entfällt!!!

