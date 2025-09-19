Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 41/25 Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 19.45 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg Israel 2025 „auslandsjournal - die doku: Wiedersehen in Israel - Kriegstrauma und die Hoffnung auf Frieden“ entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei ...

mehr