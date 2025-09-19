ZDFinfo-Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Freitag, 31.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 16.30 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 16.45 USA extrem: Tradwives: Sittsam, hübsch, perfekt Frankreich 2024 auslandsjournal - die doku: Putins Griff nach Afrika - entfällt!!!
