ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 42/25 
Mittwoch, 15.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 18.45	 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien?
	 Teil 1
	 Deutschland 2022


 19.30	 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien?
	 Teil 2
	 Deutschland 2022


 20.15	 Der Krieg des Benjamin Netanjahu
	 Frankreich 2025


Korea - Der vergessene Krieg (mit drei Folgen) – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

