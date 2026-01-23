SWR - Das Erste

Themen in "Report Mainz"

Dienstag, 27. Januar 2026, 22:00 Uhr im Ersten

Moderation: Nadia Kailouli

Mainz (ots)

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 27. Januar 2026, um 22:00 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Lebensgefahr durch verspäteten Rettungsdienst - Leitstellen nicht vernetzt

Skandal in Zweibrücken - Das Frauenbild in der Bundeswehr

Bedroht und entführt - Ausländische Dissidenten in Deutschland

Informationen auch auf: www.reportmainz.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell