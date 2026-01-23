Themen in "Report Mainz"
Dienstag, 27. Januar 2026, 22:00 Uhr im Ersten
Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 27. Januar 2026, um 22:00 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Lebensgefahr durch verspäteten Rettungsdienst - Leitstellen nicht vernetzt
- Skandal in Zweibrücken - Das Frauenbild in der Bundeswehr
- Bedroht und entführt - Ausländische Dissidenten in Deutschland
