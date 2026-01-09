SWR - Das Erste

"Die Frau in Blau" am 21. Januar im Ersten

Joachim Król und Jonas Nay in einem Film von Rainer Kaufmann

Zwei Männer sind durch einen tragischen Moment miteinander verbunden: Der eine verursachte einen tödlichen Unfall, der andere verlor dabei seine Frau. Wie können die beiden einander begegnen? Und kann daraus etwas Gutes entstehen? Jonas Nay und Joachim Król spielen im Fernsehfilm "Die Frau in Blau" diese beiden Männer, deren Weg aufeinander zu trotz aller Verletzungen von liebevoller Heiterkeit gezeichnet ist. Rainer Kaufmann inszenierte die Produktion der Relevant Film nach einem Drehbuch von Ruth Toma. Ausgestrahlt wird "Die Frau in Blau" am Mittwoch, 21. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten.

Verdrängte Schuld

Der ehemalige Fotograf Denis (Jonas Nay) steht sich unter Druck. Um seinen Führerschein wieder zu bekommen, muss er sich mit Alfred (Joachim Król) auseinandersetzen. Dessen Frau kam durch einen von Denis verursachten Unfall ums Leben, bei dem auch Alfred selbst schwere Verletzungen erlitt. Denis flieht seitdem nicht nur aus seinem alten Leben, sondern auch vor der Begegnung mit Alfred. Nur weil die amtliche Psychologin darauf besteht, überwindet er sich und sucht Alfred endlich auf. Zunächst scheint es ihm, als hätte er Glück gehabt: Alfred kann sich wegen einer Hirnverletzung weder an seine Frau noch an den Unfall erinnern. Er hat sich der Malerei zugewandt und ist ein zufriedenes, integriertes Mitglied einer Ateliergemeinschaft geistig eingeschränkter Künstler:innen. Sei es Alfreds spezieller Charme, sei es die tragische Aura eines Gemäldes, das von dem Unfall inspiriert scheint - nach anfänglichem Widerstreben lässt Denis sich in Alfreds Leben hineinziehen. Er wird sogar zu seinem Helfershelfer, als sich ein Käufer ausgerechnet das Bild aussucht, an dem der Maler mehr hängt als an allen anderen zusammen. Auf keinen Fall will er es aufgeben. Er schiebt sogar Wache vor der Galerie, ohne die Abholung verhindern zu können. Die Wiederbeschaffung wird für Denis und Alfred zum mühsamen Hindernisparcours nicht ohne absurde Momente. Und fast nebenbei ändert sich ihr Leben ein weiteres Mal.

Das Team

"Die Frau in Blau" ist eine Produktion der Relevant Film im Auftrag des SWR für die ARD. In weiteren Rollen sind Nairi Hadodo, Judith Bohle, Amelie Gerdes, Simon Rupp, Stephanie Schadeweg und Ole Schloßhauer zu sehen. Produziert wurde "Die Frau in Blau" von Heike Wiehle-Timm. Producerin Cecile Heisler-Zigulla, Bildgestaltung Martin Farkas, Montage Eva Schnare, Szenenbild Frank Godt, Kostümbild Anette Schröder, Musik Stefan Will, Casting Marion Haack. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Ein Gespräch mit Regisseur Rainer Kaufmann ist hier zu finden.

Ausstrahlung am Mittwoch, 21. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten, ab 15. Januar 2026 ist der Film in der ARD Mediathek abrufbar.

