"Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" am 14. Januar im Ersten

Im zweiten Film der Reihe mit Andrea Sawatzki eilt Lou Caspari einem Freund in Not zur Seite

In "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" ist Andrea Sawatzki zum zweiten Mal als Freiburger Anwältin Lou Caspari im Einsatz. Diesmal unterstützt sie einen Freund, dessen Ehefrau vermisst wird. Dabei braucht Lou Fingerspitzengefühl wie Durchsetzungsvermögen, um zu verhindern, dass Benno und seine Familie zwischen verzweifelter Suche und öffentlichen Spekulationen zerrieben werden. Das Drehbuch zu "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" schrieb Magnus Vattrodt, Lars Gunnar Lotz führte Regie. An der Seite von Andrea Sawatzki spielen Andreas Döhler, Mariella Aumann, Henning Flüsloh, Victoria Mayer, Anne Shirin Habedank, Majid Bakhtiar und Matthias Breitenbach. "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" wird am Mittwoch, 14. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Eine Familie unter Druck

Nicola Schmidberger ist samt ihrem Hund Anton spurlos verschwunden. Ihr Mann Benno (Andreas Döhler) macht sich große Sorgen und verzweifelt an der Untätigkeit der Polizei. Weil er mit Lou Caspari befreundet ist, bittet er sie um Hilfe, und Lou kommt, um der Familie beizustehen und der Polizei Druck zu machen - auch wenn der zuständige Kriminalkommissar Kröber (Henning Flüsloh) davon nur begrenzt begeistert ist. Aus wenigen konkreten, vielen vagen und teilweise schlichtweg erfundenen Hinweisen versuchen sie und die Polizei, Spuren zusammenzusetzen. Gefunden wird jedoch einzig Nicolas Wagen, mitten im Wald, demoliert und ohne Hinweise auf den Verbleib seiner Besitzerin oder des Hundes. Zunehmend macht sich Mutlosigkeit bei Benno und bei Nicolas Teenagertochter Jasmin (Mariella Aumann) breit. Jasmin greift nach jedem (Social Media-) Strohhalm und sorgt damit für weiteren Druck, weil ihre Posts Spekulationen in der Öffentlichkeit befeuern. Die steigende Belastung treibt Benno und Jasmin eher auseinander als sie zusammenzuschmieden, während Lou sich bemüht, die Wogen zu glätten. Doch sie wird auch als Anwältin gebraucht. Denn bei den Ermittlungen kommen Sachverhalte zum Vorschein, die Bennos Glaubwürdigkeit infrage stellen. Und obwohl er seine Unschuld beteuert, sind die Indizien schwerwiegend genug, um Ermittlungen gegen ihn aufzunehmen.

Das Team

"Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" ist eine Produktion der Zum Goldenen Lamm Filmproduktion. Produzent ist Stefan Sporbert. Bildgestaltung Moritz Schultheiß, Montage Philipp Thomas, Szenenbild Juliane Hoffrecht, Kostümbild Filiz Ertas, Casting Marion Haack, Musik Sebastian Fillenberg. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Statement

Ein Statement von Autor Magnus Vattrodt ist hier zu finden.

Ausstrahlung am Mittwoch, 14. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten und ab 8.1.26 in der ARD Mediathek

