SAT.1

­Machen Claude-Oliver Rudolph, Anouschka Renzi und Gina-Lisa Lohfink für Geld wirklich alles? "Promis unter Palmen" ab 9. Februar 2026 in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Check-in ins Reality-Resort: Machen diese zwölf prominenten Gäste ab Montag, 9. Februar, in SAT.1 und auf Joyn bei "Promis unter Palmen" für Geld wirklich alles?

Wie schlägt sich Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph im thailändischen Reality-Exil? Verwandelt Schauspielerin Anouschka Renzi die Villa in ihr persönliches Drama-Set? Sorgt Mutter der Nation Sylvia Wollny für familiäre Verhältnisse im Promi-Paradies? Wie beeinflusst die Dynamik zwischen Ex-Paar Edith und Eric Stehfest die Stimmung in der Villa? Womit überrascht Gina-Lisa Lohfink die Promis unter Palmen?

Ebenfalls eingecheckt: "Der Löwe" Maurice Dziwak, der in Thailand neues Territorium erobern will. Spielerfrau Dilara Kruse mit Taktiktafeln im Handgepäck, Muskelprotz Kevin Wolter, der jede Herausforderung stemmt, Publikumsliebling Menderes Bagci, Charmeur Martin Angelo und Franziska Temme, die vom Reality-Sternchen zur Strategin aufsteigen will.

Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Mit 'Promis unter Palmen' eröffnet SAT.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller für SAT.1 und Joyn. Die neue Staffel wird laut, unvorhersehbar, überraschend und unterhaltsam. SAT.1 empfiehlt sich auch 2026 mit dem Dreiklang aus 'Promis unter Palmen', 'Villa der Versuchung' und unserem Herbst-Flaggschiff 'Promi Big Brother' als feste Adresse für große Reality-Unterhaltung."

So läuft das Rennen um die Goldene Kokosnuss: In Kapitänsspielen und Gruppenduellen kämpfen die Prominenten um ihren Platz in der Villa.Wer sich hier durchsetzt, bleibt. Wer verliert, muss in der Nominierungszeremonie zittern. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird zum Check-Out an die Rezeption gerufen. Wer spielt fair, wer spielt schmutzig - und wer geht für den Sieg und das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro wirklich bis an seine Grenzen?

Produziert wird "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - ab 9. Februar 2026, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Sendung: #PromisunterPalmen

Fotos der Promis, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promis unter Palmen"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promisunterpalmen

Pressekontakt:

Kevin Körber, Hendrik Hübner

phone: +49 (0) 89 9507 - 1187 o. -1176

email: kevin.koerber@seven.one

hendrik.huebner@seven.one

Photo Production & Editing

Isabella Toennes

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172

email: isabella.toennes@seven.one

SAT.1

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell