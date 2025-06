Xiaomi

Xiaomi und Gran Turismo verkünden Partnerschaft: Xiaomi SU7 Ultra offiziell in Gran Turismo 7

Erstmals wird ein High-Performance-Elektrofahrzeug von Xiaomi Teil der weltweit führenden Rennsimulation

Xiaomi und Polyphony Digital haben im Rahmen der ersten Runde der Gran Turismo World Series 2025 eine wegweisende Partnerschaft bekanntgegeben. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration des Flaggschiffmodells Xiaomi SU7 Ultra - ein luxuriöses, leistungsstarkes Elektrofahrzeug - in die international gefeierte Rennsimulation Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es ist das erste Mal, dass ein Fahrzeug von Xiaomi in der Spielreihe erscheint.

Gran Turismo gilt als eine der authentischsten Fahrsimulationen der Welt und bildet reale Fahrzeugparameter detailgetreu ab. Die Bedeutung von Gran Turismo geht dabei weit über Videospiele hinaus. Die Serie bringt nicht nur Innovationen in den Bereichen Fahrzeugdynamik und Sicherheitsstandards voran, sondern vereint auch Automobilfans auf der ganzen Welt. Die Aufnahme des Xiaomi SU7 Ultra unterstreicht den wachsenden Einfluss intelligenter High-Performance-Elektrofahrzeuge auf die Automobilbranche.

Im Mai 2025 traf sich der Gran Turismo Erfinder Kazunori Yamauchi mit dem Gründer, Vorsitzenden und CEO der Xiaomi Group, Lei Jun, zu einem persönlichen Austausch in Peking. Im Rahmen dieses Treffens testete Yamauchi den Xiaomi SU7 Ultra in einer Probefahrt und besichtigte die EV-Produktionsstätte in Yizhuang.

Kazunori Yamauchi kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xiaomi. Die chinesische Automobilindustrie hat einen bemerkenswerten Fortschritt gemacht, und Xiaomi - als neu etablierter Akteur in dieser Industrie - hat mit dem Xiaomi SU7 ein außergewöhnliches Fahrzeug geschaffen. Das Auto ist ein integraler Bestandteil des umfassenden Smart-Ökosystems von Xiaomi, das von Smartphones über Wearables bis Haushaltsgeräte reicht. Darüber hinaus hat der Xiaomi SU7 Ultra Prototyp auf dem Nürburgring alle bisherigen Leistungsrekorde gebrochen. Angesichts dieser Erfolge bin ich zutiefst beeindruckt von Xiaomis Mut, Neugier, Leidenschaft und unermüdlichem Engagement, solche Meilensteine zu erreichen. Dieser Geist steht in tiefem Einklang mit der Philosophie von Gran Turismo und Polyphony Digital."

Lei Jun ergänzte: "Wir fühlen uns zutiefst verbunden mit Herrn Yamauchis visionärer Philosophie, eine bessere Gesellschaft durch Technologie zu schaffen. Sie steht in Einklang mit Xiaomis Mission, allen Menschen weltweit ein besseres Leben durch erschwingliche und innovative Technologien zu ermöglichen. Diese gemeinsamen Werte sind die Basis für unsere Zusammenarbeit." Er betonte außerdem: "Die weltweite Reputation von Gran Turismo für kompromisslose Qualität und außergewöhnliche Fahrerlebnisse macht es für uns zu einer besonderen Ehre, den Xiaomi SU7 Ultra bei diesem Spiel vertreten zu sehen. Wir freuen uns darauf, noch mehr Gran Turismo Fans und Automobilbegeisterte für die Möglichkeiten intelligenter Hochleistungs-Elektrofahrzeuge wie unseren SU7 Ultra zu begeistern."

Bei der offiziellen Ankündigung der Partnerschaft würdigte Yamauchi den Xiaomi SU7 Ultra als ein herausragendes Fahrzeug im Segment intelligenter Elektrofahrzeuge. Seine beeindruckende Performance auf der Nordschleife zeige, so Yamauchi, welches technische Niveau Xiaomi mit seiner EV-Sparte bereits erreicht habe.

Xiaomi hat 2024 mit dem Start seines ersten smarten Elektrofahrzeugs, dem Xiaomi SU7, sein "Human x Car x Home"-Ökosystem vervollständigt. Das Flaggschiff-Modell vereint zahlreiche Eigenentwicklungen, darunter die HyperEngine V8s von Xiaomi - ein intern entwickeltes Drei-Motoren-System mit 27.200 U/min, 578 PS pro Motor und einem Drehmoment von 635 Nm. Mit einer Systemleistung von insgesamt 1.548 PS, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 1,98 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h ist er ein Rekordhalter unter den viertürigen Fahrzeugen. Mit bis zu 21 Karbonfaserkomponenten (5,5 m² Abdeckung) für optimale Gewichtsverteilung und luxuriöser Handwerkskunst vereint sein Design dynamische Leistung mit Eleganz.

Um Fahrzeuge zu entwickeln, die sowohl hohe Leistungsfähigkeit als auch Sicherheit auf internationalem Niveau bieten, führt das Entwicklungsteam von Xiaomi EV umfangreiche Entwicklungsarbeit direkt an renommierten Rennstrecken wie der Nürburgring Nordschleife durch. In kontinuierlichen Testreihen unter realen Bedingungen werden Fahrdynamik, Fahrzeugverhalten und Systemkomponenten gezielt weiterentwickelt. Technologien wie Torque Vectoring und adaptive Dämpfungssysteme, die sich auf der Rennstrecke bewähren, werden systematisch für die Serienproduktion adaptiert - mit dem Ziel, Erkenntnisse aus dem Motorsport in den Straßenverkehr zu übertragen.

Testfahrten auf international bekannten Rennstrecken stellen einen wichtigen Bestandteil der Entwicklungsstrategie dar. Für Xiaomi EV steht fest: Außergewöhnliche Rundenzeiten sind nicht nur Ausdruck von Performance, sondern spiegeln auch den Stand technologischer Entwicklung, Qualität und Sicherheitsniveau wider.

Zhoucan Ren, Chief Test Driver, Head of Vehicle Dynamics Development bei Xiaomi EV, betonte: "Wir werden dauerhaft mit unserem Team am Nürburgring präsent sein, um unsere Fahrzeuge kontinuierlich zu optimieren und die Grenzen des technisch Machbaren weiter zu erweitern."

Gran Turismo 7 wird den Xiaomi SU7 Ultra in enger Zusammenarbeit mit Xiaomi EV ins Spiel integrieren. Dabei werden Design, Fahrcharakteristik und technische Eigenschaften so originalgetreu wie möglich übertragen. Das Fahrzeug wird in Zukunft in Gran Turismo 7 verfügbar sein. Zudem planen Xiaomi und Gran Turismo eine weiterführende Kooperation zur Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptfahrzeugs: Xiaomi VISION GRAN TURISMO.

Das Video zur Ankündigung der Zusammenarbeit gibt es hier.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (Passwort: n8dv060ghvsv).

Über Polyphony Digital und Gran Turismo

Gran Turismo(TM) ist ein Videospiel, das von Polyphony Digital Inc. entwickelt wurde, einer Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment Inc. Die mehrfach preisgekrönte Spielreihe, die 1997 erstmals in Japan veröffentlicht wurde, gilt als der beste und authentischste Fahrsimulator - dank realitätsnaher Grafik, authentischer Physik-Technologie und großer Liebe zum Detail. Polyphony und sein renommierter Schöpfer Kazunori Yamauchi haben das Genre der Rennspiele revolutioniert.

https://www.gran-turismo.com/

https://www.polyphony.co.jp/

