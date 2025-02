Seals Group GmbH

Ablehnung der Energiewende aus Unwissenheit: Aaron Brück und Philipp Boros von der Seals Group erklären, warum die Kommunikation mit Endkunden so wichtig ist

Oldenburg (ots)

Die Trendwende in der Energiewirtschaft ist richtig und wichtig – auch, wenn um Aufmerksamkeit buhlende Medien mit reißerischen Schlagzeilen für gemischte Gefühle hinsichtlich der Energiewende sorgen. Als Gründer und Geschäftsführer der Seals Group GmbH haben Aaron Brück und Philipp Boros sich auf den Vertriebserfolg von Energieversorgern spezialisiert und appellieren an die Branche: Um die Energiewende erfolgreich voranzutreiben, braucht es jetzt Aktion, Dialog und Information. Was eine gelungene Kommunikation ausmacht und von welchen Lösungen ihre Kunden profitieren, erfahren Sie hier.

Obwohl das Thema Energiewende präsenter und wichtiger ist denn je, hat es in den vergangenen Jahren einen negativen Beigeschmack bekommen. Die einst positive und motivierende Idee, die die Menschen wieder zuversichtlich in Richtung Zukunft blicken lassen hat, ist von unzähligen negativen Medienberichten und einer Flut von Fehlinformationen zu einem Thema geworden, dem mittlerweile viel Argwohn zukommt. Angsteinflößende Schlagzeilen und die wiederkehrende Botschaft, dass die Energiewende kompliziert und teuer sei, haben ein Negativdenken in den Köpfen der Kunden verankert, das sich in einer destruktiven Abwärtsspirale äußert. „Weil Medien wichtige Multiplikatoren und essenzielle Informationsquellen für Kunden sind, ist die Gefahr, die von gezielter Desinformation ausgeht, groß“, warnt Aaron Brück, Geschäftsführer der Seals Group. „Umso wichtiger ist es jetzt, das negative Denken zu unterbrechen. Als Dreh- und Angelpunkt der Energiewende sind es die Energieversorger und die Stadtwerke, die jetzt eingreifen müssen.“

„Weil Kunden den Stadtwerken oft ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen, befinden sich die Energieversorger in einer guten Ausgangsposition, um in den Austausch mit ihren Kunden zu kommen“, fährt sein Geschäftspartner Philipp Boros fort. „Hier ist eine passende, dialogbasierte Kommunikation entscheidend, um die Kunden an ihrem aktuellen Standpunkt abzuholen.“ Mit der Seals Group haben die Vertriebsexperten es sich zur Aufgabe gemacht, die Trendwende in der Energiewirtschaft am Markt, beim Energieversorger und beim Kunden zu begleiten und die Transformation erfolgreich mitzugestalten. Als Bindeglied zwischen den Stadtwerken und dem Endkunden, aber auch dem Markt und den politischen Hürden helfen sie den Vertriebsleitern von Energieversorgern und Stadtwerken mit individuellen Strategien dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem sie deren Vertriebsaktivitäten komplett oder in Teilen übernehmen. Mit jahrelanger Erfahrung in der Energiebranche, einer umfassenden Expertise in Vertriebsthemen und einem hochqualifizierten Team identifizieren Aaron Brück und Philipp Boros gezielt Optimierungspotentiale und überführen diese schnell und zuverlässig in exzellente Ergebnisse. So wissen die Experten genau, worauf es bei der Förderung der Energiewende ankommt.

Mit gelungener Endkundenkommunikation zur erfolgreichen Energiewende

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist es essenziell, dass die breite Masse der Kunden hinter dem Thema steht und nachhaltig handelt. Um das zu erreichen, braucht es Kommunikation auf Augenhöhe, die letztendlich auf Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Akzeptanz, Verständnis und gesellschaftlicher Legitimation basiert. „Ob jung oder alt, ländlich oder in der Stadt lebend – alle Kunden wollen den Dialog“, verrät Aaron Brück. „Und das sind gute Voraussetzungen, denn nur, wenn Kunden verstehen, welchen Mehrwert PV-Anlagen, Wärmepumpen und Co. für sie haben, werden sie zunehmend auf Energiedienstleistungen setzen und die Energiewende damit vorantreiben.“ Hier wird dem Vertrieb eine bedeutende Rolle zuteil: Als Schnittstelle zwischen Energieversorger und Endkunde kann er den Kunden abholen und den Dialog ermöglichen, der ihnen ebendiese Vorteile vermittelt.

Basierend auf dieser Erkenntnis hat die Seals Group eine Lösung entwickelt, die den Kommunikationsauftrag optimal erfüllt. Mit nachhaltigen, vertrieblich geprägten Informationsveranstaltungen in Form von Hausmessen tragen die Vertriebsexperten gemeinsam mit regionalen Partnern dazu bei, die Energiewende vor Ort weiter voranzutreiben. Indem sie Menschen aus der Region einladen und mit ihnen in den Dialog kommen, schaffen sie eine Plattform, um die persönlichen Vorteile und Mehrwerte verschiedener Energielösungen aufzuzeigen – Lösungen, die nicht nur den Alltag bereichern, sondern auch die Energiewende unterstützen. Ergänzend dazu wird die Veranstaltung von kurzen Impulsvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion begleitet. „Das Format wird sehr gut angenommen“, berichtet Philipp Boros. „Die Kunden stellen nicht nur viele Fragen, sondern informieren sich im Anschluss meist auch an den verschiedenen Messeständen.“ Derart gelungene Events zeigen den Kunden, dass ihr Energieversorger nahbar ist – eine ideale Basis für klare Kommunikation.

Seals Group: Starker Partner für nachhaltigen Vertriebserfolg

Um das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen zu können, sollten bei der Kommunikation mit den Endkunden einige Punkte beachtet werden: Neben der Verwendung von einfacher Sprache und alltagsnahen Beispielen empfiehlt es sich auch, zu vermittelnde Inhalte im Vorfeld so aufzubereiten, dass der Kunde sie innerhalb weniger Minuten verstehen kann. „Aktuellen Umfragen zufolge halten über die Hälfte der Bürger verfügbare Informationen für unverständlich, während die meisten von ihnen die Energiewende als insgesamt zu komplex empfinden“, verrät Aaron Brück. „So weiß ein Großteil der Bürger zum Beispiel nicht, mit welchen Maßnahmen Privatpersonen zur Energiewende beitragen können, und wünscht sich mehr klare Informationen zu dem Thema.“ Ergänzend zu regional organisierten Informationsveranstaltungen, die fast 80 Prozent der Befragten befürworten, unterstützen digitale Informationslösungen, wie die Nutzung der sozialen Medien, den Prozess.

„Im Endeffekt geht es darum, die Erwartungen der Endkunden zu erfüllen“, fasst Philipp Boros zusammen. „Dafür muss ein passender Kommunikationsmix aus Dialog und Ehrlichkeit, interaktiven Formaten und individuellen Lösungen gefunden werden, der sich flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.“ Als erfahrener Vertriebspartner für Energieversorger und Stadtwerke kennt das Team der Seals Group nicht nur funktionierende Kommunikationsstrategien, die den Vertrieb ihrer Produkte und damit die Trendwende in der Energiewirtschaft erfolgreich vorantreiben, sondern setzt diese auch effektiv um. „Der Endkunde steht bei uns stets im Fokus, denn sein Bedarf an Information und Beratung wird in Zukunft noch weiter steigen“, erklärt Aaron Brück abschließend. „Als erfahrene Erfüllungsgehilfen wollen wir Vertriebsleiter noch stärker dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und Energieversorgern und Stadtwerken so große Vertriebserfolge ermöglichen.“

Sie wollen mit Ihren Kunden in den Dialog gehen und durch gelungene Kommunikation nicht nur Ihre Vertriebserfolge, sondern auch die Energiewende erfolgreich vorantreiben? Dann melden Sie sich jetzt bei Aaron Brück und Philipp Boros von der Seals Group und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!

