Das perfekte Rezept für eine süße Jubiläumsstaffel? Ab Februar 2026 backen Arabella Kiesbauer, René Casselly und Paula Lambert in der zehnten Staffel "Das große Promibacken" in SAT.1

Wenn man sich seinen ganz persönlichen Promi backen könnte - wie würde er oder sie wohl aussehen? Vielleicht so sportlich wie Ex-Nationalspieler Thomas Helmer? So musikalisch wie Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack? Oder so akrobatisch wie Zirkusstar René Casselly? In der Jubiläumsstaffel von "Das große Promibacken" vereinen sich all diese Zutaten zu einer einmaligen Mischung. Ab Mittwoch, 11. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1 treten zehn prominente Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen an, um für ein Ziel zu backen: den Titel "Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker", den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Die Backplätze der Jubiläums-Staffel werden besetzt mit:

Moderator Alexander Mazza

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack

Schauspielerin Anne-Sophie Briest

Moderatorin Arabella Kiesbauer

Entertainer und Sänger Maximilian Arland

Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert

Schauspielerin Rebecca Immanuel

Zirkusartist René Casselly

Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer

Comedian und Showmaster Thomas Hermanns

Wer überzeugt die Jury rund umdie Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes Bettina Schliephake-Burchardt und Sterne-Pâtissier Christian Hümbs mit Geschmack, Kreativität und handwerklichem Können? Moderiert wird der süße Wettstreit von Enie van de Meiklokjes.

Staffel 10 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn

