Borussen-Derby. SAT.1 und Joyn zeigen Bundesliga-Klassiker Dortmund - Gladbach am Freitag live

Freitagabend, Flutlicht, 80.000 Fans. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. SAT.1 und Joyn übertragen den Bundesliga-Klassiker der beiden Traditionsvereine am Freitag, 19. Dezember, live und frei empfangbar. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel und Reporter Matthias Killing berichtet ab 19:50 Uhr aus dem ausverkauften Signal Iduna Park in Dortmund. Zum Anstoß um 20:30 Uhr übernimmt Kommentator Jonas Friedrich. Gladbach-Legende Lars Stindl und Europameister Markus Babbel sind als Experten im Einsatz.

Beschenkt sich der BVB an seinem 116. Geburtstag selbst mit einem Sieg? Damit würden die Dortmunder auf Tabellenplatz zwei vorrücken. Gladbach kann mit drei Punkten in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Nachdem beide Teams zuletzt wichtige Zähler liegen ließen, ist die Zielsetzung klar: Mit einem starken Auftritt die letzte Chance vor der Winterpause nutzen und sich ein wertvolles Punktepolster sichern.

Der Bundesliga-Endspurt: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach läuft am 19. Dezember ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn. Die Bundesligapartie wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen dazu unter sat1.de/uhd.

