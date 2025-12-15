SAT.1

Oh, du fröhliche Rätselzeit! Jörg Pilawa lädt zwei Engel zum "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Weihnachts-Spezial"

Unterföhring (ots)

Ein Fest für Rätselfreunde! SAT.1 und Joyn beschenken am Donnerstag, 18. Dezember, die Fans von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit einem festlich-kniffligen Weihnachts-Spezial. Dazu hat Jörg Pilawa sogar zwei Engel eingeladen. Und vorab ergeben sich viele Fragen: Hat der Weihnachtsmann vielleicht Antworten statt Geschenke im Gepäck? Hören wir die Englein singen? Werden die prominenten Rategäste, die "No Angels" Nadja und Sandy, ein Weihnachtsständchen trällern? Gemeinsam mit 100 Kandidatinnen und Kandidaten stellen die beiden prominenten Rategäste sich weihnachtlich verpackten Rechenaufgaben, Wortspielen und optischen Täuschungen. Doch wem geht das entscheidende Lichtlein auf? Wer gehört zu den schlausten 1% Deutschlands und kann sich 100.000 Euro unter den Weihnachtsbaum legen?

Wer es in der Weihnachtszeit eher gemütlich mag, kann auch von der heimischen Couch miträtseln: In der Joyn App können Zuschauerinnen und Zuschauer live mitspielen und pro Folge bis zu 1.000 Euro gewinnen. Und bleibt die 1%-Frage im Studio ungelöst, öffnet sich zuhause sogar ein ganz besonderes Türchen: die Chance auf 5.000 Euro. Weitere Infos online unter: sat1.de

"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Weihnachts-Spezial" - am Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #1ProzentQuiz

