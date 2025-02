Jackery Inc.

Revolutionäre Batterietechnologie aus der E-Automobilbranche macht Powerstations effizienter, leichter und handlicher: Jackery integriert als erster Hersteller Cell-to-Body-Technologie

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Jackery, ein führender Anbieter von tragbaren Energielösungen, führt die wegweisende Cell-to-Body (CTB)-Technologie in seine Produktpalette ein. Diese fortschrittliche Batterietechnologie integriert die Batteriezellen direkt in die Struktur des Geräts und setzt neue Maßstäbe bei Gewicht, Platzersparnis, Stabilität und Energiedichte von LiFePO4-Powerstations.

Minimiertes Gewicht und effiziente Raumnutzung durch direkte Zellintegration

Inspiriert durch Anwendungen in der Automobilindustrie, wo Tesla, BYD und NIO bereits an der CTB-Integration arbeiten, ermöglicht CTB auch bei portablen Energiespeichern eine besonders platzsparende Anordnung. Anders als herkömmliche Batteriesysteme, bei denen Zellen erst in Module und dann in Batteriepacks eingebaut werden, eliminiert die Cell-to-Body-Technologie die Modularebene und verbindet die Batteriezellen in einer neuartigen Wabenstruktur mit der Unterschale der Powerstation. Dieser Ansatz maximiert den verfügbaren Platz und schafft eine 59 % effizientere Raumnutzung – auch weil zusätzliche Schutzgehäuse und Trennschichten durch den speziellen Aufbau entfallen.

Vor allem aber werden die Speicherlösungen so leichter: Bisher hatten User die Wahl zwischen den sicheren und langlebigeren LiFePO4-Powerstations mit mehr Gewicht oder den leichteren Lithium-Akkus mit Nachteilen in den Bereichen Sicherheit und Verlust von Kapazitäten. Jackery vereint mit dem Einsatz der neuen Cell-to-Body-Technology nun beides in seinen neuen Geräten und das mit einer Gewichtsreduktion von über 30 %. Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet dies leichtere und handlichere Geräte, die sich ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping und den mobilen Einsatz, aber auch zur Notstromversorgung eignen.

Erhöhte strukturelle Integrität und Sicherheit

Durch die Integration der Batteriezellen in die Gerätearchitektur wird die Batterie selbst zu einem tragenden Element. Die feste Verankerung jeder Zelle sorgt – im Gegensatz zu herkömmlichen Klammersystemen – in Kombination mit der neuen Wabenstruktur für eine gleichmäßige Verteilung der Belastungspunkte. Unter anderem durch eine optimierte Kraftverteilung führt dies zu einer erhöhten strukturellen Festigkeit und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Einflüssen wie Stößen oder Vibrationen. Das sorgt für eine längere Haltbarkeit.

Explorer 2000 v2: Neue Maßstäbe für mobile Energie

Mit der Einführung der CTB-Technologie demonstriert Jackery erneut seine Innovationskraft im Bereich der tragbaren Energielösungen. Dieses technologische Upgrade bietet Anwenderinnen und Anwendern nicht nur leistungsfähigere und sicherere Geräte in einem handlichen Format, sondern setzt auch neue Standards für die Branche.

Die Cell-to-Body-Technologie feiert ihr Debüt in der kürzlich gelaunchten LiFePO4-Powerstation von Jackery, der Explorer 2000 v2. Mit nur 17,5 kg und kompakten Maßen von 33,5 x 26,4 x 29,2 cm ist sie die derzeit leichteste 2-kWh-Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Akku auf dem Markt. Im Vergleich zu gängigen LiFePO4-Powerstations dieser Klasse wurde das Volumen um 41 % und das Gewicht um 36 % reduziert.

Dieses Modell dient als Vorreiter für kommende Produkte, die von den Vorteilen der Cell-to-Body-Technology in puncto Gewicht, Größe und Langlebigkeit profitieren werden.

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Implementierung der CTB-Technologie unterstreicht Jackery sein Engagement, hochwertige und innovative Lösungen für mobile Energiebedürfnisse bereitzustellen.

PR KONSTANT

Original-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell