Michèl Duhme: Mit der bee-doo GmbH zur eigenen PV-Anlage

Lauenau (ots)

Photovoltaik bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Option der Energiegewinnung - allerdings nur, wenn man dabei richtig vorgeht. Die bee-doo GmbH steht ihren Kunden in diesem Zusammenhang als verlässlicher Partner zur Seite. Dabei zeichnen sie nicht nur durch eine umfassende Beratung, sondern auch durch die fachmännische Umsetzung und die Verwendung hochwertiger Produkte im Bereich Photovoltaik aus. Darüber hinaus bietet bee-doo auch eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen, von denen sowohl geschäftliche als auch private Kunden profitieren. Hier erfahren Sie, was es hinsichtlich der Solarpflicht in Deutschland zu wissen gilt und wie die bee-doo GmbH ihre Kunden unterstützt.

Steigende Energiekosten sorgen dafür, dass immer mehr Menschen nach alternativen Möglichkeiten der Stromerzeugung suchen. Längst ist dabei das Thema Photovoltaik in den Interessenfokus gerückt. Doch nicht nur die günstigeren Strompreise überzeugen in diesem Kontext - auch aus Nachhaltigkeitsgründen erfahren PV-Anlagen eine wachsende Nachfrage. Dazu trägt auch die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden bei, die seit dem 1. Januar 2024 für neue Nichtwohngebäude und ab dem 1. Januar 2025 für neu errichtete Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen besteht. Viele potenziell Interessierte sehen sich allerdings einem intransparenten Markt mit unklaren Bedingungen gegenüber und sind unsicher, wie sie vorgehen sollen. "Wer nicht über die notwendigen Informationen verfügt, läuft nicht nur Gefahr, enormes Einsparpotenzial ungenutzt zu lassen, sondern verpasst schlimmstenfalls die Chance auf eine nachhaltige und kosteneffiziente Energieversorgung", mahnt Michèl Duhme, Geschäftsführer der bee-doo GmbH.

"Umso wichtiger ist es, sich eine professionelle Beratung zur Seite zu stellen", betont der Unternehmer. "Ein erfahrener Experte kennt die entscheidenden Aspekte und arbeitet daran, das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden zu erzielen." Das Team von bee-doo bietet genau diese Art von Beratung an, indem es stets die Bedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund stellt. Durch ein umfassendes Wissen über innovative Technologien und enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern können die spezifischen Anforderungen der Kunden zur Zufriedenheit umgesetzt werden. Die bee-doo GmbH bietet intelligente Systemlösungen, beginnend mit einer professionellen Beratung und endend mit der schlüsselfertigen Installation der PV-Anlagen durch ihr eigenes Handwerksteam.

Individuelle Beratung für Geschäfts- und Privatkunden: Das Angebot der bee-doo GmbH

"Ob eine PV-Anlage für den Eigenbedarf oder Optionen wie Eigeninvestition, Pacht, Potenzial auf großen Dachflächen, Freiflächen oder globale Projektumsetzungen - wir bieten optimale und individuelle Systemlösungen für gewerbliche und private Kunden und stehen ihnen als zuverlässiger Partner stets zur Seite", erklärt Michèl Duhme.

Das Angebot des Unternehmens geht dabei über das vieler anderer Anbieter hinaus. "Wir bieten weit mehr als nur marktübliche Standard-PV-Anlagen. Wir erstellen individuelle Angebote, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind", fügt Michèl Duhme hinzu. Um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erzielen, legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine umfassende Analyse der aktuellen Situation. "Wir nutzen Energieaudits mit Fördermitteln und setzen auf KI-gestützte Systeme, um die Kosten für unsere Kunden weiter zu minimieren", erklärt der Experte. "Unser intelligentes Energiemanagement-System mit integrierter KI-Technologie erfasst und analysiert den Energieverbrauch unserer Kunden, berücksichtigt Wetterprognosen und kauft auf Grundlage dieser Daten Strom zu günstigen Tarifen an der Börse ein", führt Michèl Duhme weiter aus. Das Ergebnis sind ein überdurchschnittliches Autarkielevel und eine Reduzierung der Lastspitzen - was zu messbaren Kosteneinsparungen führt. Dieses System funktioniert sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich und gewährleistet eine maximale Effizienz der innovativen PV-Technologie. Für Privatkunden bietet die bee-doo GmbH die Möglichkeit, eine schlüsselfertige PV-Anlage innerhalb von vier Wochen zu erhalten.

Und auch für Gewerbe- und Dachflächen, auf denen aus statischen Gründen bisher keine PV-Anlage installiert werden konnte, bietet die bee-doo GmbH eine Lösung: aerodynamische Unterkonstruktionenin Leichtbauweise. Die Traglast beträgt dabei unter 20 Kilogramm pro Quadratmeter und ist daher auch für Dachflächen mit niedrigen Flächenlasten wunderbar geeignet.

Revolutionäre Speicherlösungen: Langlebig, umweltfreundlich und hochleistungsfähig

Besonders stolz ist das Unternehmen auf seine brandneutralen Speicherlösungen, die mit modernster, KI-basierter Technologie ausgestattet sind. Diese Speicherlösungen sind nicht nur zu 100 Prozent brandneutral und umweltfreundlich, sondern bieten auch eine außergewöhnlich hohe Langlebigkeit. Im privaten Sektor bedeutet das konkret mindestens 36.000 Ladezyklen und eine Garantiezeit von 30 Jahren, während im gewerblichen Sektor sogar mindestens eine Million Ladezyklen möglich sind - und das bei maximaler Geschwindigkeit von nur etwa einer Stunde bei vollem Be- und Entladen des Speichers.

Aktuelle Herausforderungen: Die Solarpflicht in Deutschland

Um den Herausforderungen der Energiewende fachgerecht zu begegnen und die ambitionierten Klimaziele einzuhalten, wurde für Deutschland eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern neu errichteter Gebäude beschlossen. Allerdings variiert die konkrete Umsetzung je nach Bundesland. Die Vorschriften betreffen Neubauten, Dachsanierungen sowie private und zum Teil gewerbliche und öffentliche Gebäude. Bis Ende Dezember 2025 sollen sowohl auf Landes- als auch Bundesebene neue Gebäude vollständig mit einer PV-Dachanlage ausgestattet sein. Um diese Vorgaben fachgerecht umzusetzen und von Kosteneinsparungen sowie Renditeoptionen zu profitieren, ist es ratsam, einen professionellen Ansprechpartner wie die Experten der bee-doo GmbH zu haben. Durch Energieaudits bietet die bee-doo GmbH ihren Kunden attraktive Fördermöglichkeiten für ihre Immobilie. Die kurze Verbauzeit von nur 4 Wochen im privaten Sektor schafft zusätzliche Planungssicherheit, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Fristen für die PV-Pflicht. Insgesamt können dadurch langfristig erhebliche Einsparungen der Stromkosten erzielt und finanzielle Belastungen gemindert werden. Das Team um Geschäftsführer Michèl Duhme leistet mit seinem Angebot der Energieberatung einen wichtigen Beitrag zur fachgerechten Umsetzung der PV-Pflicht und informiert über die besten Finanzierungs- und Sanierungsstrategien.

bee-doo GmbH: Ein verlässlicher Partner am Puls der Zeit

Fest steht: Eine fundierte Energieberatung ist besonders wichtig, insbesondere im Hinblick auf die PV-Pflicht. Sie ermöglicht es Kunden, ein besseres Verständnis der Vorteile und finanziellen Auswirkungen zu erhalten und die richtige Lösung für ihre jeweilige Situation zu wählen. Um auch in Zukunft erstklassige Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen, legen die Experten der bee-doo GmbH großen Wert darauf, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sie halten sich über aktuelle und zukünftige Entwicklungen, wie Innovationen und Gesetzesänderungen, auf dem Laufenden und bieten ihren Kunden so die bestmögliche Unterstützung. Diesem Ansatz möchten sie auch weiterhin treu bleiben, um zahlreiche weitere Kunden mit maßgeschneiderten, hochwertigen und nachhaltigen Lösungen zu unterstützen.

Original-Content von: bee-doo GmbH, übermittelt durch news aktuell