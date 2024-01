bee-doo GmbH

Michél Duhme von der bee-doo GmbH: 6 Vorteile, die für eine PV-Anlage sprechen

Das Interesse an einer nachhaltigen Energieversorgung steigt stetig an. Insbesondere Photovoltaikanlagen bringen in diesem Zusammenhang zahlreiche Vorteile mit sich. Das bestätigt auch Michél Duhme, Geschäftsführer der bee-doo GmbH. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Beratung und maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Photovoltaikanlagen und verbaut diese in ganz Deutschland. Doch welche Vorteile bieten PV-Anlagen eigentlich?

In einer Welt, die zunehmend von umweltbewusstem Handeln geprägt ist, gewinnen erneuerbare Energiequellen immer mehr an Bedeutung. Photovoltaikanlagen sind dabei zu einer Schlüsseltechnologie avanciert, die nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Die steigenden Energiekosten und das wachsende Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil treiben viele Menschen dazu an, über alternative Energiequellen nachzudenken. Dennoch sind viele Verbraucher skeptisch, da der Markt relativ undurchsichtig ist und viele Anbieter nur unzureichend informieren. "Ohne klare Informationen und verständliche Beratung könnten Hauseigentümer Potenziale für eine nachhaltige Energieversorgung verpassen", erklärt Michél Duhme, der Geschäftsführer der bee-doo GmbH.

"Umso wichtiger ist es, sich professionell beraten zu lassen und schnellstmöglich die Vorteile der PV-Anlage für sich zu nutzen", erklärt der Experte weiter. "Schließlich helfen PV-Anlagen nicht nur dabei, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern, sondern ermöglichen auch erhebliche Kosteneinsparungen und potenzielle Wertsteigerungen der eigenen Immobilie." Mit der bee-doo GmbH bietet das Expertenteam um Michél Duhme seinen Kunden bundesweit eine umfassende Betreuung, indem sie sich intensiv mit deren individuellen Bedürfnissen auseinandersetzt. Die umfassende Expertise, die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern und das interne Qualitätsteam ermöglichen es dem Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden zu finden - von der umfassenden Beratung über die detaillierte Planung bis hin zur schlüsselfertigen Installation inklusive langfristiger Garantien und höchster Qualitätsstandards. Welche Punkte für eine PV-Anlage sprechen, hat Michél Duhme im Folgenden zusammengefasst.

Vorteil 1: Einsparungen bei den Energiekosten

Indem der von ihnen erzeugte Strom gezielt für den Eigenbedarf genutzt wird, können die Energiekosten, die durch teuren Netzstrom entstehen, merklich reduziert oder sogar eliminiert werden. Das führt nicht nur zu einer unmittelbaren finanziellen Entlastung, sondern kann auch dabei helfen, sich langfristig gegen mögliche Stromkostensteigerungen abzusichern.

Vorteil 2: Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit

Photovoltaikanlagen agieren als Vorreiter im Bereich der sauberen Energie. Indem sie Sonnenlicht effizient in elektrische Energie umwandeln, helfen sie dabei, CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Durch das Erzeugen von erneuerbarem Strom leisten PV-Anlagen im Vergleich zu konventionellen fossilen Brennstoffen außerdem einen unverzichtbaren Beitrag zur Minderung der Umweltauswirkungen. Der positive Einfluss auf die Umwelt erstreckt sich dabei über Generationen hinweg, denn Sonnenenergie ist unerschöpflich und kostenlos.

Vorteil 3: Unabhängigkeit von Stromversorgern

Der Einsatz einer eigenen Photovoltaikanlage ermöglicht es Verbrauchern, sich von traditionellen Stromversorgern unabhängig zu machen. Im Laufe der Zeit kann das dabei helfen, sich von den Schwankungen und Unsicherheiten auf dem Energiemarkt zu entkoppeln. Der selbst erzeugte Strom kann dabei einen beträchtlichen Teil oder sogar den gesamten Energiebedarf des Eigenheims decken. Das ist besonders in Zeiten steigender Strompreise und unsicherer Energieversorgung von Vorteil. Die Autarkie, die dadurch erreicht wird, trägt nicht nur zur Sicherung der Energieversorgung bei, sondern mindert auch die Auswirkungen möglicher Preisschwankungen auf den Endverbraucher.

Vorteil 4: Niedrige Betriebskosten

Da die Strompreisbremse 2024 nicht mehr gilt, steigen die Strompreise wieder stärker an - doch Modulpreise sind so günstig wie nie, da auch die Mehrwertsteuer gestrichen wurde. Und auch nach der Installation fallen geringe Betriebskosten an - das Sonnenlicht schickt nämlich keine Rechnungen und ist eine kostenlose Ressource. Auch die Wartungskosten im Vergleich zu anderen Energiequellen fallen relativ niedrig aus.

Vorteil 5: Wertsteigerung des Eigenheims

Die Photovoltaiktechnologie hat in den letzten Jahren kontinuierliche Fortschritte gemacht. Dadurch konnte die Effizienz von Solarzellen erheblich verbessert werden. Innovative Technologien wie bifaziale Module und optimierte Wechselrichter tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Anlagen fortlaufend zu steigern. Eine Photovoltaikanlage kann den Wert einer Immobilie daher nachhaltig verbessern. Käufer legen zunehmend Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Eine bereits installierte Photovoltaikanlage macht das Eigenheim nicht nur attraktiver, sondern kann auch einen nachweislich positiven Einfluss auf den Immobilienwert haben. Zusätzlich haben Solarmodule eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren, inklusive 30 Jahre Herstellergarantie. Auch Wechselrichter haben inzwischen eine Lebensdauer, die sich sehen lassen kann - auch ihre Minimum-Lebensdauer von zehn Jahren wird von der Herstellergarantie abgedeckt.

Vorteil 6: Baustein der Energiewende

Eine Photovoltaikanlage ist mehr als nur eine individuelle Investition - sie fungiert als grundlegendes Element für die weltweite Energiewende. Der verstärkte Übergang von Haushalten und Unternehmen zu erneuerbaren Energien treibt den Wandel zu einer nachhaltigen Energieversorgung voran. Die langfristigen Auswirkungen dieser kollektiven Anstrengungen sind für die Bewältigung globaler Umweltprobleme von entscheidender Bedeutung. Durch die nahtlose Integration der Photovoltaiktechnologie in den Alltag können Menschen nicht nur ihre eigene Energieversorgung sicherstellen, sondern auch aktiv zum Schutz der Umwelt beitragen und die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit schaffen.

