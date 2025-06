Fafrees

Fafrees stellt auf der Eurobike 2025 erstmals EU-zertifizierte 45 km/h E-Bikes vor

Frankfurt (ots)

Halle 8.0 | Stand K19 | 25.–29. Juni

Fafrees stellt auf der Eurobike 2025 in der Messe Frankfurt stolz seine neueste Serie EU-typgenehmigter Highspeed-E-Bikes vor. Die frisch zertifizierten Modelle erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h und sind nun am Stand K19 in Halle 8.0 ausgestellt. Öffentliche Probefahrten sind ebenfalls verfügbar.

Konzipiert für den täglichen Straßenverkehr in der EU und im Vereinigten Königreich, entspricht die neue Modellreihe vollständig der EU-Verordnung Nr. 168/2013. Nutzer können die E-Bikes zulassen, versichern und legal im öffentlichen Straßenverkehr nutzen – mit spürbar mehr Leistung, Sicherheit und Fahrkomfort.

Zugelassene Leistung, entwickelt für den Alltag

Die neu zertifizierten S-Pedelec- und Elektro-Trike-Modelle von Fafrees sind für den reibungslosen täglichen Gebrauch, sicheres Pendeln und ausgedehnte Stadtfahrten konzipiert.

Vorgestellte Modelle:

F20 Mate – Ein robustes elektrisches Lastendreirad (L2e-P) für sicheres und stabiles Fahren in der Stadt. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, einem dreifachen Bremssystem und einem großzügigen Heckkorb ist es ideal für Lieferdienste, Erledigungen oder familienfreundliche Ausflüge – ohne Kompromisse beim Komfort und vollständig straßenzulässig.

FF20 Polar – Ein faltbares Fatbike-S-Pedelec (L1e-B), das für Flexibilität und Freiheit steht. Ausgestattet mit einem 500 W-Motor, zwei 48 V-Batterien und einer Reichweite von bis zu 170 km. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und einem tragbaren Rahmen eignet es sich perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit oder spontane Wochenendabenteuer.

F20 Ultra – Ein kraftvolles, motorradinspiriertes EU-zertifiziertes E-Bike (L1e-B) für alle, die mehr Leistung und Präsenz wünschen. Ausgestattet mit einem 750 W-Motor, 100 mm Hinterradfederung und breiten 20×5-Zoll-Reifen bietet es starke Leistung, hohen Fahrkomfort und Geschwindigkeit – alles im gesetzlichen Rahmen.

Alle Modelle erfüllen die EU-Homologationsstandards und verfügen über integrierte Beleuchtung, Reflektoren, Spiegel und akustische Signale – für sicheres, gesetzeskonformes Fahren im Straßenverkehr.

"Wir freuen uns, unsere straßenzugelassenen Highspeed-E-Bikes erstmals auf der Eurobike zu präsentieren. Diese Modelle stehen für unser Engagement, Leistung, Komfort und gesetzliche Konformität für alltägliche Fahrerinnen und Fahrer zugänglich zu machen", sagte Dankui Zhu, CEO von Fafrees.

Expertenberatung und Highlights vor Ort

Den ganzen Tag über können die Teilnehmer die neue Produktpalette aktiv erleben:

Persönliche Produktberatung durch Fafrees-Ingenieure und EU-Compliance-Spezialisten

Interaktive Modellpräsentationen mit detaillierten Komponentenbesichtigungen

Einblicke in die Zulassungs-, Versicherungs- und Lizenzierungsverfahren für EU-konforme E-Bikes

Neben den zertifizierten Fahrzeugen präsentiert Fafrees auch sein vollständiges E-Bike-Portfolio – darunter die beliebte F700-Serie, faltbare Pendler-E-Bikes und City-Cruiser für den täglichen Einsatz.

Ob Händler, Journalist oder E-Bike-Enthusiast – erleben Sie selbst, wie sich legales, schnelles E-Bike-Fahren anfühlt.

Über Fafrees

Fafrees ist eine zukunftsorientierte E-Bike-Marke, die alltägliche Mobilität einfach und angenehm gestalten möchte. Entwickelt für den modernen Lebensstil, stehen bei den Fafrees E-Bikes Komfort, Alltagstauglichkeit und zuverlässige Leistung im Mittelpunkt – für ein ruhiges, stressfreies Fahrerlebnis im täglichen Einsatz.

