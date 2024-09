GMC Marketing GmbH

Leise Alltagshelfer: Wie eMaschinen Lärm und Emissionen in Städten reduzieren

Viele Kommunen wollen ihre Fahrzeugflotten auf dem Bauhof und für die touristischen Einrichtungen auf Elektroantriebe ausrichten, um ihre Treibgasemissionen zu senken. Gleichzeitig soll die Lärmbelastung während der Arbeitseinsätze im öffentlichen Bereich reduziert werden. Mit elektrisch angetriebenen Arbeitsmaschinen wie Rad- und Teleskopladern können jetzt beide Ziele vereint werden. Sie bieten eine abgasfreie und zugleich geräuscharme Lösung, die es über die Unterstützung der Klimaziele hinaus ermöglicht, die Bevölkerung, Urlaubsgäste, Patienten in Kliniken und auch die Anwender selbst zu schonen.

Genau auf die Ansprüche der kommunalen Bauhöfe zugeschnitten bietet der Rad- und Teleskopladerhersteller Weidemann die Konfiguration von drei leistungsfähigen Maschinen mit Elektroantrieb der neuesten Generation. Die emissionsfreien eMaschinen sind speziell für die gestiegenen Anforderungen von Kommunen, Gewerbebereichen und sensiblen Einrichtungen entwickelt worden und wurden in dieser Konfiguration jetzt neu vorgestellt.

Drei Modelle mit Elektroantrieb für den Kommunaleinsatz

Der kleine Weidemann Hoftrac 1190e ist als sehr kompaktes und wendiges Modell für ein effizientes Arbeiten auch auf Fuß-, Rad- und Wanderwegen sowie in der Grünflächenpflege konzipiert. Der kompakte kraftvolle Radlader 1390e erledigt mit seinem stärkeren Antrieb und einem höheren Betriebsgewicht auch schwerere Hub- und Transportaufgaben. Der kompakte Teleskoplader T4512e ist die ideale Lösung, wenn neben den täglichen Radlader-Aufgaben auch Arbeiten in bis zu 4,50 m Höhe erledigt werden müssen. Im Gegensatz zu größeren Teleskopladern bietet dieses Modell durch seine kompakte Bauweise und verschiedene Lenkmodi dagegen eine hohe Wendigkeit auf engstem Raum. Für alle drei Modelle steht eine Auswahl an Lithium-Ionen Batterien unterschiedlicher Leistungsklassen mit einem integrierten Batterie- Management-System zur Verfügung. Die jeweils sehr komfortable Kabine mit Heizung bietet einen komfortablen Arbeitsplatz im Ganzjahreseinsatz.

Wachsendes Aufgabenspektrum für den Bauhof

In der Realisierung der Nachhaltigkeitsstrategien vieler Kommunen auf dem Weg zur "Grünen Stadt" spielt die Resilienz gegenüber dem Klimawandel eine zentrale Rolle. Durch die verstärkte Anpflanzung von Bäumen sowie die Anlage von Grün- und Freiflächen und den Einsatz erneuerbarer, emissionsfreier Energien setzen Kommunen neue Standards für eine nachhaltige Stadtpflege. Damit wachsen jedoch auch die Ansprüche an die regelmäßig zu erledigenden Pflegeaufgaben.

Die Anforderungen an die Bauhofausstattung für die Pflege der Grünflächen und Wege reichen dadurch mittlerweile weit über die herkömmliche Rasen- und Wegepflege hinaus. Die vielfältigen Flächen wie Parkanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Sportanlagen und Naturschutzgebiete verlangen eine angepasste Handhabung.

eMaschinen bewähren sich auch in Hotel-, Kur- und Freizeiteinrichtungen

Nicht nur in Kommunen, sondern auch auf Campingplätzen, in Hotels und Kureinrichtungen sowie in Dienstleistungsbetrieben bewähren sich die umweltfreundlichen und leisen eMaschinen immer häufiger. Weidemann Maschinen mit Elektroantrieb sind ebenfalls speziell für die Anforderungen dieser Einsatzgebiete entwickelt worden. Ihr leiser Betrieb stört weder Urlauber, Patienten in Kurkliniken und Krankenhäusern noch Spaziergänger oder spielende Kinder im Park und auf Spielanlagen. Gleichzeitig trägt der emissionsfreie Antrieb zur Verbesserung der Luftqualität bei.

Zum Hintergrund: Weidemann baut eMaschinen seit 2015

Weidemann produziert bereits seit 2015 elektrisch angetriebene Radlader in Serie, um dem zunehmenden Wunsch der Kunden nach weniger Lärm und Abgasen nachzukommen, was sowohl der direkten Umgebung als auch den Arbeitsbedingungen der Bediener zugutekommt. Dabei gehen die Vorteile der Weidemann eMaschinen über den leisen und emissionsfreien Betrieb hinaus. Durch den Einsatz von Lithium-Ionen-Technologie und der Möglichkeit, die Arbeitsmaschinen mit erneuerbaren Energien wie Solarstrom zu betreiben, sind diese nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich und kosteneffizient in der Langzeitnutzung. Geringere Wartungskosten und der Wegfall von Dieselkraftstoff führen zu einer deutlichen Reduzierung der Betriebskosten. Zudem ermöglichen die verschiedenen Anbaugeräte eine flexible Anpassung an unterschiedliche Aufgaben, von der Landschafts- und Flächenpflege über den Transport bis hin zu Kehrarbeiten, und machen die Maschinen zu vielseitigen Allroundern im Einsatz.

Erfahren Sie hier noch mehr über die Vorteile der eMaschinen von Weidemann und wie sie die Effizienz und Umweltfreundlichkeit Ihrer Projekte steigern können.

