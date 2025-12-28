SAT.1

Comedyknall! "Die besten Comedians Deutschlands" zünden zum Jahresende und zum Jahresanfang humoristische Raketen in SAT.1

Unterföhring (ots)

Wenn das Jahr sich verabschiedet und das neue mit frischer Energie startet, zündet SAT.1 gleich zwei humoristische Raketen: "Die besten Comedians Deutschlands" melden sich mit zwei Comedy-Galas zurück. Am Montag, 29. Dezember zum Ausklang des Jahres 2025 und am Freitag, 2. Januar, direkt zum Auftakt 2026.

Sie sind schlagfertig, absurd, trocken, unnachahmlich, originell, bissig - und haben alle dasselbe Ziel: Das SAT.1-Publikum vor Lachen aus den Latschen kippen zu lassen!

Die Comedy-Gala vor 10.000 Menschen am 29. Dezember 2025 bietet eine Star-Besetzung, die das Jahr garantiert mit Muskelkater in den Lachmuskeln beendet: Bülent Ceylan, Chris Tall, Ilka Bessin, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Herr Schröder, Mirja Boes, Paul Panzer, Till Reiners und Eure Mütter.

Der humorvolle Jahresauftakt am 2. Januar 2026 steht dem in nichts nach: Mario Barth, Özcan Cosar, Mirja Boes, Tutty Tran, Carl Josef, Bülent Ceylan, Der Physiopath, Sascha Grammel, Alain Frei und Florentine Osche sorgen für einen Start ins neue Jahr, der garantiert knallt - vor Lachen.

Moderiert werden die Comedy-Galas von Daniel Boschmann.

"Die besten Comedians Deutschlands" wird von Brainpool im Auftrag von SAT.1 produziert.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell