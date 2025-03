SWR - Südwestrundfunk

"DASDING Festival": Line-up komplett

Baden-Baden (ots)

7. Juni 2025 auf dem Maimarktgelände / mit Headliner Zartmann sowie Greeen, Dilla, badchieff u. a. / Tickets im Online-Shop von Delta Konzerte erhältlich

Das Line-up des diesjährigen "DASDING Festival" ist komplett: Aaron, Dani Lia, Filly und Meller werden ebenfalls am 7. Juni auf der Zeltbühne bzw. der Open-Air-Bühne auf dem Maimarktgelände in Mannheim auftreten. Headliner der Veranstaltung ist Zartmann, der gerade mit "Tau mich auf" einen Nummer-1-Hit in den deutschen Single-Charts gelandet hat. Weitere Acts sind Greeen, badchieff, Dilla, Becks und Jassin. Ausgerichtet wird das Musikfestival von DASDING, dem jungen Angebot des SWR, gemeinsam mit Partner und Veranstalter Delta Konzerte.

Machen das Line-up komplett: Aaron, Dani Lia, Filly und Meller

Für Aaron gibt es beim "DASDING Festival" gleich zwei Auftritte: Seinen eigenen und den als Drummer bei der Show von Zartmann. Mit diesem ist er derzeit auf Tour. Außerdem ist Aaron als Produzent aktiv, unter anderem für Zartmann und Ski Aggu. Aber auch seine Solokarriere nimmt Fahrt auf. Mit den Songs "meinen die uns" mit Zartmann, Kasi und Antonius; "loslassen" mit Esther Graf oder "lippenblau" begeistert er seine Fans.

2022 ging Dani Lias Debütsingle "alles verloren" auf Tiktok viral - eine Ballade auf die Melodie von Tom Odells Hit "Another Love". Seitdem geht die Karriere der Österreicherin steil bergauf. Zwei Features mit Aaron, Support-Shows für LEA und neben einzelnen Singles auch eine erste EP: "kratzer & wunden tape".

Die 17-jährige Wienerin Filly hat alle Voraussetzungen, um ihre Fans zum Durchdrehen zu bringen. Sie bringt Rave-Sound mit Techno- und Hyper-Pop-Einflüssen auf das Maimarktgelände. Auf der letzten Tour von Ski Aggu war sie Support-Act. Neben ihren Solosongs wie "Sweat" oder "Motorola" hat sie bereits ein Feature mit Bausa und Ski Aggu vorzuweisen: "Belohnen".

Mellers Musik sprengt jedes Genre: ein bisschen Deutschrap, Techno-Einflüsse, Pop und Indie. Ihre Texte sind schonungslos ehrlich und ganz wichtig ist: der Bass. Auch prominente Fans hat Meller bereits. Im Zuge der "Toter Winkel Sessions" zu ihrer ersten EP hat Soffie ihren Song "Neonlicht" gecovert.

Tickets

Print@Home-Tickets für das "DASDING Festival" auf dem Maimarktgelände in Mannheim sind im Online-Shop von Delta Konzerte unter https://shop.dagobert-ticketing.de/csone/dasdingfestival2025.html#/ erhältlich. Die Early Bird Tickets sind bereits ausverkauft. Die regulären Tickets kosten 64,90 Euro inkl. Gebühren. Der Einlass beginnt um 14:00 Uhr, Start der Veranstaltung ist um 15:00 Uhr, Veranstaltungsende um 23:00 Uhr.

http://swr.li/dasding-festival-2025-line-up

