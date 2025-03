SWR - Südwestrundfunk

"Mission magisches Tagebuch": Neue Staffel des Mental-Health-Podcasts

Ein spannender und lustiger Podcast zum Thema Mental Health, mit jeder Menge Tipps von und für Kinder / neue Folgen ab 15. März in der ARD Audiothek

Immer mehr Kinder sind psychisch belastet. Schon in der Grundschule kämpfen sie mit Stress, Ängsten und Depressionen. Um dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegenzuwirken, produzieren "planet schule" und das SWR Kinder- und Familienprogramm eine zweite Staffel des Mental-Health-Podcasts "Mission magisches Tagebuch". Mit Unterstützung von Psycholog:innen und Pädagog:innen wurde der Podcast entwickelt und nimmt in 15 neuen Folgen die Sorgen und Ängste von Kindern ernst. Er bietet ehrliche Gespräche und wertvolle Tipps von und für Kinder. Neue Folgen ab 15. März 2025 in der ARD Audiothek, bei planet-schule.de, auf dem YouTube Kanal ARD Kinder und Familie.

Du bist nicht allein!

Kai erlebt Rassismus, Leon möchte seinen Freund mit einer körperlichen Behinderung nicht durch blöde Fragen verletzen und Helen fühlt sich in Zeiten von Schönheitsfiltern, nicht schön genug. Sie und viele andere Kinder müssen mit diesen Problemen umgehen - aber sie sind nicht allein. Hilfe bekommen sie vom Club des magischen Tagebuchs, den drei Freund:innen Klara, Keks und Matte. Die Drei sind der Schlüssel zu einem magischen Buch, aus dem sie Stimmen anderer Kinder entfesseln können. In diesen Tagebucheinträgen sprechen die Kinder über ihre eigenen Erfahrungen und geben wertvolle Tipps. Die wichtigste Botschaft: Du bist nicht allein! In jeder Folge erfährt man außerdem auch etwas über die Ängste und Probleme der fiktiven Hosts Klara, Keks und Matte. Und dann ist da noch das Rätsel um das magische Tagebuch, dem sie in jeder Folge ein Stück näherkommen.

Neue Folgen

Ab dem 15. März 2025 gibt es neue Fälle, die die drei fiktiven Hosts in Staffel zwei lösen. Für Lehrkräfte gibt es ein umfangreiches Unterrichtspaket mit vielen didaktischen Ideen, Arbeitsblättern und Anregungen, um die Themen des Podcast in den Unterricht zu integrieren und Kindern hilfreiche Unterstützung zu bieten.

"Mission magisches Tagebuch"

Neue Folgen ab 15. März 2025 in der ARD Audiothek, bei planet-schule.de, auf dem YouTube Kanal ARD Kinder und Familie und überall, wo es Podcasts gibt. Das Unterrichtspaket ist bei planet schule abrufbar.

Die Podcast-Reihe "Mission magisches Tagebuch" ist eine Produktion des SWR nach einer Idee von Ursi Zeilinger. Autorin: Pia Fruth, Redaktion: Lene Neckel (SWR Kinderprogramm) und Ursi Zeilinger (SWR planet schule), Redaktionsleitung: Nicolas Duscha (SWR planet schule), Abteilungsleitung: Stefanie von Ehrenstein (SWR Kinderprogramm).

