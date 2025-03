Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule in Rheinland-Pfalz

SWR - Südwestrundfunk

Demokratie braucht freie Presse - deshalb hat der gemeinnützige Verein Journalismus macht Schule e.V. bundesweit zum internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2025 zu Aktionstagen aufgerufen. In Rheinland-Pfalz findet vom 30. April bis zum 6. Mai 2025 die Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule statt. Infos und Anmeldung: https://medienanstalt-rlp.de/pressefreiheitmachtschule.

Informationen erfragen, frei berichten und die eigene Meinung sagen - für viele ist das selbstverständlich, denn das Recht der freien Meinungsäußerung - und dazu gehört die Pressefreiheit - ist ein Grundrecht in unserer Demokratie. Wo ist Meinungs- und Pressefreiheit noch selbstverständlich? Und warum genau ist es so wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten ungehindert recherchieren und berichten können?

Lage der Pressefreiheit weiter verschlechtert

Die Lage der Pressefreiheit hat sich im weltweiten Vergleich auch 2024 weiter verschlechtert. Das ist das Ergebnis der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. In manchen Ländern können Medienschaffende ins Gefängnis kommen, wenn sie kritisch über ihre Regierung berichten. In Deutschland nicht, aber auch hier werden Journalist:innen bei Demos oder Parteitagen zum Beispiel angegriffen oder im Netz diffamiert und sogar bedroht.

Aktionswoche in Rheinland-Pfalz #PressefreiheitmachtSchule

Demokratie braucht freie Presse - deshalb hat der gemeinnützige Verein Journalismus macht Schule e.V. bundesweit zum internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2025 zu Aktionstagen aufgerufen. In Rheinland-Pfalz findet vom 30. April bis zum 6. Mai 2025 die Aktionswoche #PressefreiheitMachtSchule statt. Der Deutsche Journalistenverband (DJV), die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, die Landeszentrale für politische Bildung, der Südwestrundfunk (SWR), das ZDF und die Stiftung Hambacher Schloss haben sich zusammengetan, um Schülerinnen und Schülern in der Aktionswoche im Klassenzimmer oder bei Newscamps Nachrichten- und Informationskompetenz zu vermitteln.

Auftakt am 30. April 2025 in Mainz

Auftakt ist am 30. April 2025 im Offenen Kanal Mainz, 70 Schüler:innen sind eingeladen. Die Abschlussveranstaltung für mehr als 100 Schüler:innen findet am 6. Mai 2025 auf dem Hambacher Schloss statt. Bei den Newscamps #PressefreiheitMachtSchule geht es um Hatespeech, Medienvertrauen, Desinformation und die Frage, wie Journalist:innen arbeiten. Außerdem können Lehrkräfte Medien-Macher:innen in den Unterricht einladen. Die Journalist:innen erklären, wie sie recherchieren, sensibilisieren für Desinformation und leiten an, Quellen kritisch zu prüfen. Es geht darum, was Pressefreiheit bedeutet und welche Grenzen das Recht auf freie Meinungsäußerung hat.

Anmeldung ab sofort

Weitere Informationen zu Teilnahme und Angeboten gibt es hier: https://medienanstalt-rlp.de/pressefreiheitmachtschule

