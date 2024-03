PHOENIX

Es wird bunt: Das phoenix Osterprogramm

Bonn (ots)

Farbenfroh wie der Frühling: das Osterprogramm bei phoenix. Ob aus der Vogelperspektive oder mit menschlichem Blick, vertieft in die Geschichte oder aufmerksam für Phänomene der Gegenwart: im Osterprogramm zeigt phoenix das Leben in seiner ganzen Vielfalt.

Mit Dokumentationen, die berühren und neugierig machen - Bildstark, facettenreich und mit dem Pepp dieser besonderen Jahreszeit, die das Leben feiert: Bunt, offen und mit dem Mut, Neues zu wagen.

Themenschwerpunkt "Deutschland entdecken"

Ob aktuell, historisch oder einfach nur schön - der Themenschwerpunkt "Deutschland entdecken" zeigt viele Facetten: grandiose Landschaft und Architektur in "Deutschland von oben" (29.03., ab 22.30 Uhr) und in "Expedition Deutschland" (28.03., ab 22.15 Uhr), das politische und kulturelle Erbe der Römer in Germanien ("Rom am Rhein", 05.04., ab 22.30 Uhr), unvergessliche Fußball-Legenden wie Gerd Müller und Uwe Seeler ("Uns Uwe" 02.04., ab 22.15 Uhr) oder deutsch-deutsche Agenten-Stories in "Deutschland geheim" (27.03., ab 22.15 Uhr). Ein besonders spannendes Kapitel über Deutschland wird aufgeschlagen in dem 24-stündigen Thementag "Berlin, Berlin!" (01.04., ab 9.00 Uhr)

Programmhighlight Dokureihe "Ein Leben in zehn Fotos"

Die BBC-Dokureihe "Ein Leben in zehn Fotos" erzählt die Geschichten der Weltstars Elizabeth Taylor und Amy Winehouse Muhammad Ali und Tupac Shakur und John Lennon (27.03., 20.15 Uhr). Einige Fotos sind ikonisch, andere stammen aus unbekannten und privaten Quellen. Was verraten die Bilder? Und welche Geheimnisse verbergen sie? Die Aufnahmen enthüllen den wahren Menschen hinter dem Star, seine Entwicklung und Selbstfindung genauso wie seine Zweifel und inneren Widersprüche. Die Stories gehen unter die Haut in ihrer faszinierenden Erzählweise und durch viele intime Interviews mit Menschen, die die Stars ein Leben lang kannten oder auch nur einen intensiven Nachmittag mit ihnen teilten.

Dokufrühling-Thementag am Karfreitag, den 29. März 2024

Die Welt von oben

Der phoenix-Thementag "Die Welt von oben" schwingt sich in große Höhen und zeigt faszinierende Drohnenaufnahmen von Ländern, Städten und Regionen rund um den Globus. Die Weltreise beginnt im Reich der aufgehenden Sonne und zeigt den Lauf der Jahreszeiten in Japan (9.00 Uhr). Nächste Station ist der afrikanische Kontinent mit seiner spektakulären Geographie und Tierwelt (12.45 Uhr). "Großbritannien von oben" (20.15 Uhr) präsentiert einen außergewöhnlichen Rundflug über England, Wales und Schottland. Eine weitere europäische Station ist Deutschland (23.15 Uhr) bevor dann die Reise auf dem amerikanischen Kontinent endet mit einer seltenen Vogelperspektive auf Los Angeles und San Francisco (30.03., 7.30 Uhr)

Dokufrühling-Thementag am Ostermontag, den 1. April 2024

Berlin, Berlin!

Weltstadt mit ungebrochener Strahlkraft, Zentrum deutscher und europäischer Geschichte und schon immer multikultureller Schmelztiegel - das alles ist Berlin! Der phoenix-Thementag "Berlin, Berlin!" porträtiert Geschichte und Gegenwart dieser unvergleichlichen Metropole. Zu den Programmhighlights zählen "Berlin wie es einmal war" (20.15 Uhr) und der innovative zweiteilige Dokumentarfilm "Berlin 1933" (22.15 Uhr).

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell