ZDFneo-Programmänderung Woche 24/23 Donnerstag, 15.06. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 1.00 Killing Eve Nettes Gesicht Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 1.40 Killing Eve Ihn werde ich später los Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Corner Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 2.20 The Bay Neustart (vom 4.2.2022) 3.10 The Bay Überraschungen (vom 4.2.2022) 3.55 The Bay Ablehnung (vom 4.2.2022) 4.35 The Bay Trauerfeier (vom 4.2.2022) 5.20 The Bay -6.05 Altlasten (vom 4.2.2022) (Die Sendung„The Bay: Bedeutungslos“ wurde auf Freitag, 16.06.2023, verschoben, „Dinge erklärt –Kurzgesagt“ und „Monk: Mr. Monk ist betrunken“ um 5.40 Uhr entfallen.) Freitag, 16.06. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 The Bay Bedeutungslos (vom 4.2.2022) 6.50 heute-show präsentiert: Till to go Kirche Satirischer Spaziergang mit Till Reiners (Die Sendung „Monk: Mr. Monk und Mrs. Monk“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.) -------------------------------------------- 1.20 Killing Eve Ich kenn' Sie doch Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 2.00 Killing Eve Sorry, Baby Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 2.40 Killing Eve Ich habe eine Vorliebe für Badezimmer Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 3.25 Killing Eve Steckt mich ins Loch Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 4.05 Killing Eve Ich will nicht frei sein (vom 24.3.2023) Britische Thrillerserie Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 4.45 Killing Eve Gott, bin ich müde Britische Thrillerserie (vom 24.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Elena Felton Kirby Howell-Baptiste Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2018 5.25 Terra Xpress Anders Leben - der eigene Weg zum Glück (ZDF 19.2.2023) Deutschland 2023 5.50 Dinge Erklärt - Kurzgesagt -6.00 Was passiert, wenn die Erde plötzlich zu Gold wird? (Die Sendungen „Safe House“ und „Die Farbe des Horizonts“ entfallen.) Woche 25/23 Donnerstag, 22.06. Bitte Programmänderung beachten: 1.25 Killing Eve Ich hab' sie vielleicht getötet Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Hugo Turner Edward Bluemel Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 2.05 Killing Eve Das ist es, was du kriegst Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 2.45 Killing Eve Ein neuer Gast Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 3.25 Killing Eve Post aus Amsterdam Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Kenneth "Kenny" Slowton Sean Delaney Hugo Turner Edward Bluemel Jess Nina Sosanya Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 4.05 Killing Eve In Trauer Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 4.45 Killing Eve Ich soll also niemanden töten Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas 5.30 Monk -6.10 Mr. Monk und die schwarze Witwe (vom 28.10.2017) (Die Sendungen „Safe House“ und „#martyisdead“ entfallen.) Freitag, 23.06. Bitte Programmänderung beachten: 6.10 Monk Mr. Monk war auch mal klein (Text und weitere Angaben s. 22.6.2023) (Die Sendung „Monk: Mr. Monk und die schwarze Witwe“ wurde auf Donnerstag, 22.06.2023, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.50 Uhr wie vorgesehen.) -------------------------------------------- 4.25 Killing Eve Das perfekte Paar Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas Großbritannien 2019 5.05 Killing Eve Gemeinsam auf der Flucht Britische Thrillerserie (vom 31.3.2023) Eve Polastri Sandra Oh Oksana Astankova "Villanelle" Jodie Comer Carolyn Martens Fiona Shaw Konstantin Vasiliev Kim Bodnia Nico Polastri Owen McDonnell Schnitt: Dan Crinnion Musik: Keefus Ciancia Kamera: Julian Court Buch: Phoebe Waller-Bridge Regie: Damon Thomas 5.50 Terra Xpress -6.20 Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück (vom 25.7.2020) Deutschland 2019 (Die Sendungen „Frag den Lesch“ und „Supercodes – Die geheimen Formeln der Natur“ entfallen.)

