die Bayerische

Die Bayerische glänzt beim Innovationspreis der Assekuranz: Zwei Mal Gold und Bronze für wegweisende Innovationen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Bayerische hat beim Innovationspreis der Assekuranz gleich doppelt Gold gewonnen. In den Kategorien "Kundenerlebnis" und "Arbeitgeberinitiative" wurde unsere innovative KI-Lösung zur Automatisierung von E-Mail-Anfragen rund um Moped- und E-Scooter-Services mit Gold ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt die Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung BU PROTECT der Bayerischen eine Bronze in der Kategorie "Kundenerlebnis", womit die Bayerische erneut ihre Innovationskraft und Kundenzentrierung unter Beweis stellt. Der Preis, verliehen vom renommierten Analysehaus Morgen & Morgen in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmagazin, würdigt wegweisende Ansätze, die die Versicherungsbranche revolutionieren.

Die Herausforderungen, die zur Entwicklung der KI-Lösung im Bereich Moped & E-Scooter führten, waren klar: Jährlich erreichten die Bayerische bis zu 30.000 E-Mails von Kundinnen und Kunden, die ihre Anfragen bevorzugt auf diesem Weg statt über unsere Selfservice-Portale stellten. Das führte nicht nur zu einer erheblichen Belastung für das Kundenservice-Team, sondern auch zu einem Mehraufwand, der die Wirtschaftlichkeit im Niedrigpreissegment angesiedelten Produkts gefährdete. Die Implementierung der KI hat diesen Prozess grundlegend verändert. Die Technologie ist in der Lage, 83 % der Anfragen so präzise vorzubereiten, dass sie nach einer einfachen Sichtprüfung freigegeben werden können. Lediglich 8,5 % der Fälle erfordern größere Anpassungen durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.

"Wir bei der Bayerischen sehen uns als ein 166 Jahre altes Start-up, das nie stillsteht. Diese Auszeichnungen zeigen, dass Innovation in unserer DNA steckt und sich Fortschritt auszahlt - nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Unsere KI-Lösung ersetzt keine Menschen, sondern schafft wertvolle Unterstützung und spürbare Entlastung. Sie zeigt, wie Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann, um den Alltag zu erleichtern. Teams werden entlastet und können sich auf komplexe Aufgaben konzentrieren, und Kundinnen und Kunden profitieren von schnelleren Lösungen."

Die Ergebnisse der KI-Integration sprechen für sich: Neben der hohen Vorbereitungsqualität der Anfragen liefert die Lösung höfliche, inhaltlich korrekte Antworten, die die Kundenzufriedenheit merklich erhöhen. Das benutzerfreundliche Frontend ermöglicht den Mitarbeitenden eine einfache Überprüfung und Optimierung der KI-Vorschläge, während kontinuierliches Feedback die Technologie stetig verbessert. Gleichzeitig erfüllt die KI alle regulatorischen Anforderungen und ist skalierbar, sodass sie in Zukunft auf weitere Anwendungsbereiche ausgeweitet werden kann.

Zusätzlich zu den Gold-Auszeichnungen im Kompositbereich konnten sich die Bayerische auch im Bereich Leben mit der Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung BU PROTECT eine Bronze in der Kategorie "Kundenerlebnis" sichern. Die innovative Produktlinie überzeugt durch maximale Flexibilität, individuelle Bausteine und Preissenkungen für über 5.000 Berufe.

"Mit BU PROTECT schaffen wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die sich an die Lebensrealität unserer Kundinnen und Kunden anpasst. Die Kombination aus individuellen Bausteinen, garantierter Beitragssicherheit und fairen Preisen macht deutlich, dass wir moderne Lösungen bieten, die echten Nutzen stiften. All diese Auszeichnungen des neuen Innovationspreises der Assekuranz unterstreichen, wie wichtig uns zukunftsorientierte Lösungen sind, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.", ergänzt Martin Gräfer.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell