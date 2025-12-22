HR Hessischer Rundfunk

hr zeigt neuen Tukur-Tatort "Murot und der Elefant im Raum" im Ersten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

"Murot und der Elefant im Raum" ist der 14. Tatort mit Ulrich Tukur als Felix Murot und Barbara Philipp als Magda Wächter. In dem TV-Krimi machen sich beide auf die Suche nach einem entführten Kind. Dafür taucht Murot mit Hilfe einer speziellen Apparatur tief ab in die Psyche der Mutter des Kindes. Zu sehen ist der Film am Sonntag, 28. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten und danach auch in der ARD Mediathek.

Zum Inhalt: Kommissar Murot (Ulrich Tukur) leidet unter den psychischen Strapazen, die sein Beruf mit sich bringt, und unterzieht sich einer neuen Therapieform: Mithilfe einer neu entwickelten Maschine kann er in seiner eigenen Psyche spazieren gehen wie in einer Landschaft. Doch bei der Deutung der Bilder, die er dort sieht, kann ihm sein Psychiater Dr. Schneider (Robert Gwisdek) am Ende auch nicht so recht weiterhelfen.

Unterdessen sitzt Eva Hütter (Nadine Dubois) mit ihrem fünfjährigen Sohn Benjamin beim Familiengericht. Als sich abzeichnet, dass sie das Sorgerecht zu verlieren droht, handelt Eva intuitiv: Mit nichts als einem spitzen Bleistift bewaffnet, nimmt sie ihren Sohn mit sich. Benjamin merkt gar nicht, dass er gerade entführt wird und freut sich auf einen Urlaub mit der Mama. Eva flieht mit Benjamin in den Taunus und versteckt sich dort in einer abgelegenen Waldhütte. Weil sie etwas vergessen hat, muss sie nochmal los, während Benjamin in der Hütte bleibt. Unterwegs nimmt ein Dorfpolizist ihre Spur auf, nach einer Verfolgungsjagd landet Eva im Straßengraben und fällt ins Koma. Sie liegt nun bewusstlos im Krankenhaus - doch wo ist das Kind?

Murot und seine Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) sind ratlos. Doch dann hat Murot eine Idee: Könnte man nicht mit Dr. Schneiders Maschine jemanden mit der Psyche der schlafenden Eva verbinden und ihr im Koma die Information entlocken, wo Benjamin ist? Und so begibt sich Murot auf eine abenteuerliche Reise in die Seele und Gedankenwelt einer anderen Person - und zugleich an seine eigenen Grenzen.

"Murot und der Elefant im Raum" ist eine Produktion von Senator Film im Auftrag des Hessischen Rundfunks. In weiteren Rollen sind Nadine Dubois, Joseph Bundschuh, Robert Gwisdek, Monika Wojtyllo, Tom Lass, Wolf Danny Homann und Anne-Kathrin Gummich zu sehen. Regie führte Dietrich Brüggemann, der auch das Drehbuch schrieb. Für die Umsetzung des Stoffes sorgten Alexander Sass (Kamera), Anette Reuther (Szenenbild), Jan Geiling (Ton), Stefan Blau (Schnitt), Aino Laberenz (Kostümbild) und Nathalie Mischel (Casting). Die Produktionsleitung hatte Dominik Diers, die Redaktion Jörg Himstedt. Produzenten sind Ulf Israel und Reik Möller.

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell