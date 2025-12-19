HR Hessischer Rundfunk

hr überträgt Gottesdienste zu Weihnachten aus Offenbach, Kassel und Frankfurt

Offenbach, Kassel, Frankfurt am Main (ots)

Auch in diesem Jahr überträgt der Hessische Rundfunk (hr) zu Weihnachten wieder Gottesdienste im Radio. An Heiligabend steht die Christmette aus der Pfarrei St. Franziskus Offenbach auf dem Programm, am 25. Dezember wird der Weihnachtsgottesdienst aus der Paul-Gerhard-Kirche in Kassel gesendet und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es den katholischen Feiertagsgottesdienst aus dem Frankfurter Dom.

Christmette live aus der Pfarrei St. Franziskus Offenbach in hr2-kultur

Aus der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Offenbach überträgt hr2-kultur live die katholische Christmette an Heiligabend ab 22.15 Uhr. Pfarrer Andreas Puckel, Leitender Pfarrer der 2024 neu gegründeten Pfarrei St. Franziskus Offenbach, wird die Eucharistiefeier leiten. In seiner Predigt erzählt er von seiner Reise nach Bethlehem, dem Geburtstort von Jesus und seinen Erfahrungen. Verantwortlich für die Musik ist Tobias Landsiedel, Regionalkantor für Neue Geistliche Musik und Sozialmusik, gemeinsam mit René Schwab.

hr4 Radiogottesdienst zum 1. Weihnachtstag aus Kassel

Am 1. Weihnachtstag überträgt hr4 ab 10.04 Uhr live den Weihnachtsgottesdienst aus der Paul-Gerhard-Kirche in Kassel. Er steht unter dem Motto "Auf Unerwartetes einlassen". Dabei werden eine Erzählung von Heinrich Böll und die biblische Weihnachtsgeschichte miteinander verbunden. Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hält die Predigt und gestaltet die Liturgie gemeinsam mit Hartmut Feußner sowie hr4-Redakteurin Vera John. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Bezirkskantorin Christine Spuck, die Orgel und Klavier spielt. Unter ihrer Leitung wirken mit: Kerstin Bohlender und Charlotte Bellin, Handglocken; Rüdiger Spuck, Geige; Joachim Pfannschmidt, Horn. Ebenso sing ein Chor unter der Leitung von Jochen Faulhammer.

hr4 überträgt Feiertagsgottesdienst aus Sankt Bartholomäus in Frankfurt

Aus dem Dom Sankt Bartholomäus in Frankfurt überträgt hr4 am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 10.05 Uhr live den katholischen Feiertagsgottesdienst. Professor Wolfgang Beck, Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, wird die Eucharistiefeier leiten und predigen. Außerdem wirken mit: Christiane Moser-Eggs, Leiterin der katholischen Stadtkirche Frankfurt, und Marianne Brandt, Vorsitzende des Frankfurter Stadtsynodalrats. Verantwortlich für die Musik ist Dommusikdirektor Andreas Boltz.

