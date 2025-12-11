HR Hessischer Rundfunk

hr berichtet heute live von kontrollierter Bombensprengung in Hanau

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

Für den heutigen Donnerstag, 12 Uhr, ist die kontrollierte Sprengung einer 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Hanau geplant. Das hr-fernsehen und hessenschau.de übertragen von 11.55 Uhr an live. Reporter vor Ort ist Sven Litzenberg.

Es muss ein Gebiet mit einem Radius von rund 1.000 Metern um die Fundstelle in der Lise-Meitner-Straße geräumt werden. Nach Angaben der Stadt Hanau sind rund 4.500 Menschen betroffen. Sie müssen ihre Wohnungen verlassen, zahlreiche Straßen werden gesperrt. Für die Betroffenen stehen Betreuungsstellen und Notunterkünfte bereit, darunter die Mehrzweckhalle Lindenau und die Sporthalle Spitzenweg. Der Bahnbetrieb rund um die Bombenfundstelle wird von 11 Uhr an eingestellt.

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell