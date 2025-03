Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ

Wechsel im Vorstand der FQS - Forschungsgemeinschaft Qualität e.V.

Prof. Dr. Kristina Lemmer und Prof. Dr. Irina Mazilu-Eyaz komplettieren das Vorstandsteam der FQS

Prof. Dr. Kristina Lemmer und Prof. Dr. Irina Mazilu-Eyaz verstärken seit dem 1. Januar 2025 den Vorstand der FQS - Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. Beide wurden am 10. September 2024 einstimmig von der Mitgliederversammlung der Forschungsvereinigung gewählt. Sie folgen auf Prof. Dr. Tilo Pfeifer und Klaus Schmieder, deren Amtszeiten Ende 2024 turnusgemäß endeten. Nachfolger als Vorstandsvorsitzender wird Dr. Paul Kübler, der seit 2023 im Vorstand der FQS tätig ist.

Prof. Lemmer ist Inhaberin der Professur für das Fachgebiet "Verwaltungswissenschaft, insbesondere Organisation, Verwaltungsinformatik und E-Government" mit einem Schwerpunkt in Datenqualität an der Hochschule Bremen. Sie ist Gastwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Leuphana Universität Lüneburg und dem Niedersächsischen Studieninstitut in Hannover. Zuvor war die Wissenschaftlerin mit einem Master in Controlling und Risikomanagement Professorin für Verwaltungsinformatik an der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit am Campus Kassel. Die Arbeit von Forschungsvereinigungen sieht sie als wesentlichen Baustein für den Transfer zwischen Forschung und Praxis: "Ein guter Transfer gelingt, wenn Forschung von Beginn an mit der Praxis verzahnt ist. Als Forschungsvereinigung kann die FQS als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft agieren, indem sie insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, Fragestellungen in die Forschung einzubringen und in anwendungsbezogenen Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Wenn wir die richtigen Impulse setzen, können wir nicht nur die Wirtschaft stärken, sondern auch dazu beitragen die digitale Transformation und Nachhaltigkeit erfolgreich in der Praxis zu verankern."

Prof. Mazilu-Eyaz forscht und lehrt an der Hochschule Pforzheim zu den Fachgebieten Qualitätsmanagement, Werkstoffkunde, Fertigungsmesstechnik und Circular Economy. Zuvor war die studierte Materialwissenschaftlerin an der Hochschule RheinMain sowie im Bereich Qualitätsmanagement in der Maschinenbau- und Industrietechnikbranche tätig. "Um Transformation erfolgreich umzusetzen, benötigen Unternehmen gezielte Unterstützung. Besonders wichtig ist die intersektorale und interfunktionale Zusammenarbeit - sowohl zwischen unterschiedlichen Branchen als auch entlang der Wertschöpfungskette. Die FQS bringt über das Thema Qualität Unternehmen branchenübergreifend mit Partnern aus Forschung und Praxis in Kontakt und schafft Freiräume, Ideen wissenschaftlich anzugehen."

Im Anschluss an die Wahl des neuen Vorstands dankte Michael Burghartz-Widmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität, Prof. Dr. Tilo Pfeifer und Klaus Schmieder für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand und Forschungsbeirat der FQS. Prof. Dr. Tilo Pfeifer, Gründungsmitglied der FQS, schied nach über 30 Jahren engagierter Arbeit aus dem Vorstand der FQS aus. Die Amtszeit von Klaus Schmieder, FQS-Vorstandsvorsitzender seit 2019, endete turnusgemäß ebenfalls am 31.Dezember 2024.

Über die FQS

Als Forschungsarm der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) initiiert und begleitet die FQS - Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. industrienahe und anwendungsorientierte Forschungsprojekte rund um das Thema Qualität. Hierzu fördert sie Forschungsprojekte über die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und das Forschungsnetzwerk CORNET des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die als Förderinstrumente die Brücke zwischen Grundlagenforschung und wirtschaftlicher Anwendung schlagen.

