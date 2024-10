Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ

8. DGQ-Qualitätstag: Expertentreff definiert die "Next Generation Q"

Frankfurt/Main (ots)

Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Am 7. November 2024 versammelt sich die deutsche Qualitätsmanagement-Community zum DGQ-Qualitätstag in Frankfurt am Main. Zum achten Mal lädt die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) zu diesem Expertentreff ein. Die Teilnehmenden erwartet im House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen wieder ein intensiver, interaktiver und kreativer Austausch sowie viel Raum zum Netzwerken.

Zukunft des Fachgebiets und Fokus auf nächste Generation

Das diesjährige Motto "Next Generation Q" ist im doppelten Sinn zu verstehen. Zum einen geht es um die Frage der Weiterentwicklung des Qualitäts-Fachgebiets: Entsprechend widmet sich die Veranstaltung der Frage, welchen Einfluss die aktuellen Mega-Trends wie Nachhaltigkeit und New Work oder der Fachkräftemangel auf Methoden, Ressourcen und Strategien des Qualitätsmanagements haben. Aber auch disruptive Technologien wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf Methoden und Kompetenzen im Qualitätsmanagement spielen eine zentrale Rolle im Veranstaltungsprogramm. Zum anderen rückt das Motto "Next Generation Q" die nächste Generation an Menschen in den Fokus, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Gestaltung des Qualitätsmanagements maßgeblich prägen werden.

"Wir freuen uns auch 2024 auf einen regen Austausch mit der Qualitätsmanagement-Community", erklärt Claudia Welker, Geschäftsführerin der DGQ. "Das Motto verdeutlicht, dass wir auf dem diesjährigen DGQ-Qualitätstag ein besonderes Augenmerk auf die Frage legen werden, welche Auswirkungen disruptive Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Megatrends wie Nachhaltigkeit auf das Qualitätsmanagement haben. Welche Chancen und Risiken bestehen? Wir wollen dabei aber auch die nachfolgende Qualitätsmanagement-Generation in den Mittelpunkt rücken. Hier liegt die Herausforderung darin, die generationenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, indem wir der 'Next Generation Q' zuhören, sie verstehen und sie unterstützen. So lassen sich Innovation und Erfahrung bereits heute mehrwertstiftend verbinden."

Spannende Workshops und interaktive Vorträge

Der DGQ-Qualitätstag bietet auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus Workshops und Vorträgen. Besonderen Wert legt die DGQ auf die Interaktion der Teilnehmenden. Entsprechend bilden Workshop-Formate den Schwerpunkt des Programms. Dort erhalten die Teilnehmenden zunächst kurze Themen-Impulse und arbeiten dann gemeinsam an aktuellen Fragestellungen aus dem Qualitätsbereich. Hierdurch eignen sich die Teilnehmenden aktuelles Wissen an und profitieren außerdem direkt vom Austausch mit anderen Fachleuten. Die Workshops werden von Expertinnen und Experten aus dem DGQ-Netzwerk gestaltet und moderiert.

Zukunftsweisende Impulse für das Qualitätsmanagement

Flankiert werden die Workshops durch spannende Vorträge, die das Motto "Next Generation Q" aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten: In seiner Keynote nimmt Jugendforscher und Arbeitgebercoach Simon Schnetzer Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Generationen unter die Lupe. Dabei zeigt er die Erfolgsfaktoren der "Next Generation Q" auf und erläutert, wie diese tickt und wofür sie sich begeistert. Schlussfolgerungen und Wege für eine strategiebasierte Reorganisation von Q-Abteilungen beleuchten wiederum Benedikt Sommerhoff und Alexander Schäfer (beide DGQ). Sie geben Einblicke in die DGQ-Studie "Q-Organisation", die mit über 400 Antworten aus einer Online-Umfrage und sieben ergänzenden Tiefeninterviews ein facettenreiches Bild der Aufstellung unternehmensinterner Qualitäts-Organisationen liefert. Weitere Vorträge und Workshops befassen sich mit dem praxisnahen Einsatz von generativer KI wie ChatGPT, erläutern die Besonderheiten, mit denen Startups im Qualitätsmanagement konfrontiert sind, oder vermitteln den effektiven Umgang mit Rollenkonflikten im QM.

Über die DGQ

