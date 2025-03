EBANX

EBANX ernennt Robert-Jan Lieben zum neuen VP in Europa, um den elektronischen Handel zwischen der EU und Schwellenländern zu fördern

Amsterdam und Curitiba, Brasilien, 21. März 2025 (ots/PRNewswire)

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Zahlungsverkehrsbranche wird Lieben bei EBANX Partnerschaften mit europäischen Technologieunternehmen leiten, die ihre Geschäfte auf die am schnellsten wachsenden digitalen Märkte der Welt ausweiten: Lateinamerika, Afrika und Indien

Mit Blick auf das exponentielle Wachstum der Schwellenländer, in denen das Volumen der Online-Verkäufe bis 2027 voraussichtlich 1,3 Billionen USD übersteigen wird, schauen europäische Unternehmen auf Länder wie Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Nigeria, Südafrika und Indien, um ihre Geschäfte anzukurbeln. In diesem Zusammenhang gibt EBANX, ein globaler, auf Schwellenländer spezialisierter Payments Service Provider (PSP), Robert-Jan Lieben als neuen Vizepräsident für Handel in Europa bekannt.

Als ehemaliger PayPal-Direktor mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und fundierten Kenntnissen der Zahlungsverkehrsbranche kommt Lieben zu EBANX, um die Verbindung des Fintechs mit europäischen Unternehmen zu stärken, die bereits zu den wichtigsten Händlern des PSP zählen. Die Ankündigung folgt auf andere strategische Schritte in der Region, wie z. B. die Eröffnung des 7. EBANX-Zahlungsgipfels, der im vergangenen September in Barcelona, Spanien, stattfand. Von Amsterdam aus wird er eine strategische Rolle bei der Unterstützung der internationalen Expansion europäischer Unternehmen in die weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Märkte übernehmen: Lateinamerika, Afrika und Indien.

„Was mich an dieser neuen beruflichen Herausforderung am meisten reizt, ist die Vertretung eines PSP, der nicht nur die Zahlungsabwicklung anbietet, sondern auch ein umfassendes Verständnis der lokalen Vorschriften, der Verbraucherpräferenzen und der Marktdynamik, die für den Erfolg entscheidend sind", sagte Lieben, der neue VP für Handel in Europa von EBANX.

Am schnellsten wachsende digitale Märkte

Die Daten von Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), die in der neuen Ausgabe von Beyond Borders, der jährlichen umfassenden Studie von EBANX über Zahlungstrends in Schwellenländern, vorgestellt werden, zeigen genau, wie vertikale Bereiche, in denen europäische Unternehmen stark vertreten sind, in den Schwellenländern beschleunigt wachsen.

„Alle Technologieunternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihr Geschäft zu erweitern und, was noch wichtiger ist, die richtigen Chancen zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen," sagte Lieben. „Und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um in Lateinamerika, Afrika und Indien zu investieren und zu expandieren. Angesichts der Reife des digitalen Handels, der starken Kaufkraft der Verbraucher und der wachsenden Bereitschaft europäischer Unternehmen, in Schwellenländern Fuß zu fassen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt."

So soll der Online-Handel in Lateinamerika bis 2027 um 26 % pro Jahr zulegen. In Indien und Afrika wird der Sektor in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um 20 % bzw. 16 % jährlich wachsen. Andere digitale Vertikale, wie Gaming, Reisen und Streaming, werden in diesen drei Regionen in diesem Zeitraum ebenfalls zweistellige Umsatzsteigerungen erzielen, und zwar 21 % in Afrika für Spiele, 18 % in Indien für Reisen und 14 % in Lateinamerika für Streaming.

Lokale Verarbeitung und globale Abrechnung

Die Ernennung von Lieben stellt eine strategische Ergänzung dar, die sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse europäischer Technologieunternehmen mit dem umfassenden Wissen von EBANX über lateinamerikanische und andere aufstrebende Märkte verbindet. „Dieser Zusammenschluss schafft eine starke Brücke zwischen diesen Volkswirtschaften", sagte João Del Valle, Geschäftsführer und Mitbegründer von EBANX. „Lieben kennt die Herausforderungen, mit denen europäische Unternehmen bei der Expansion konfrontiert sind, während unser Team die lokalen Nuancen versteht, die aufstrebende Märkte so stark machen. Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, um europäischen Unternehmen in diesen wachstumsstarken Regionen zum Erfolg zu verhelfen."

Zahlreiche Möglichkeiten, die lokale Echtzeit-Zahlungsmethoden bieten, wie z. B. Pix, das brasilianische Sofortzahlungssystem mit einer Marktdurchdringung von 90 %, SPEI, das mexikanische Überweisungssystem, Nequi, eine der am schnellsten wachsenden digitalen Zahlungsplattformen in Kolumbien, Ozow, der führende Anbieter von Sofortzahlungen per elektronischer Überweisung in Südafrika, UPI, das allgegenwärtige Sofortzahlungssystem in Indien, sowie Debit- und Kreditkarten von inländischen Anbietern, sind hervorragende Beispiele dafür, wie ein Partner mit lokaler Verarbeitungskapazität und globaler Abwicklungsstruktur, wie EBANX, für die Expansionsstrategie eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein kann.

„Wir konnten Händlern aus aller Welt helfen, die Chancen und Stärken dieser Zahlungsmethoden zu verstehen und ihr Angebot anzupassen", erklärt Del Valle. „Dadurch können sie sich nicht nur erfolgreich in aufstrebenden Märkten etablieren, sondern auch ihren Kundenstamm schnell vergrößern, da sie bereits darauf vorbereitet waren, die Anforderungen dieser Märkte zu erfüllen."

So konnten digitale Unternehmen, die Pix in Brasilien mit EBANX akzeptieren, ihre Einnahmen um 16 % steigern und die Zahl ihrer Kunden um 25 % erhöhen. In Kürze wird die Funktion der Wiederholungswährung im Pix-System verfügbar sein, wobei die Einführung von Pix Automático für Juni erwartet wird. Die Händler von EBANX können bereits auf die technische Dokumentation zugreifen, um die API von Pix Automático zu integrieren und mit der Backend-Entwicklung und den Tests zu beginnen.

„Aufstrebende Märkte sind führend bei der globalen Umstellung auf Echtzeitzahlungen und digitale Finanzlösungen. Händler, die sich dieser Entwicklung anschließen und die beliebtesten Zahlungsmethoden beherrschen, sind am besten positioniert, um diese Chancen zu nutzen", fügt Lieben hinzu.

INFORMATIONEN ZU EBANX EBANX ist die führende Zahlungsplattform, die globale Unternehmen mit den am schnellsten wachsenden digitalen Märkten der Welt verbindet. EBANX wurde 2012 in Brasilien gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zum internationalen digitalen Handel zu erweitern. Dank der firmeneigenen Technologie, der umfassenden Markterfahrung und der robusten Infrastruktur ermöglicht EBANX globalen Unternehmen, Hunderte von lokalen Zahlungsmethoden in Lateinamerika, Afrika und Asien anzubieten. EBANX ist mehr als nur ein Zahlungssystem: Es fördert das Wachstum, steigert den Umsatz und bietet Unternehmen und Verbrauchern ein nahtloses Einkaufserlebnis.

