Bei den Talent Days in die Oetker-Gruppe eintauchen

Bewerbungsphase für Studierende und Hochschulabsolventen läuft ab sofort bis zum 12.10.2025

Bielefeld (ots)

Die Oetker-Gruppe und ihre Unternehmen stehen für Werte wie Zusammenhalt, unternehmerische Kontinuität und Zukunftsorientierung. Bei den Talent Days, welche am 20. und 21.11.2025 stattfinden, erhalten Studierende und Hochschulabsolvent*innen einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt der Geschäftsbereiche. In diesem Jahr finden die Talent Days der Oetker-Gruppe bei der Radeberger Gruppe in Frankfurt/Main statt. Interessierte können sich bis zum 12.10.2025 unter Website der Oetker-Gruppe bewerben.

Zu den Gruppenunternehmen, welche sich vorstellen, gehören neben der Radeberger Gruppe: Brenners Park Hotel & Spa, Conditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker, flaschenpost, Getränke Hoffmann, Oetker Daten und Informationsverarbeitung (OEDIV) sowie OnlineDialog. In Workshops bearbeiten die Teilnehmenden unternehmensbezogene Aufgaben und setzen sich mit den Produkten, unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Services der Gruppenunternehmen auseinander. Im Austausch mit Fach- und Führungskräften der Radeberger Gruppe beschäftigen sie sich unter anderem mit neuen Absatzwegen für Getränke und der Bindung neuer Verkaufsflächen. In einem der Workshops von Dr. Oetker geht es um das Zukunftsportfolio des Unternehmens und welche strategischen Weichen für die Kategorien Kuchen und Dessert gestellt werden. Die in Düsseldorf ansässige Agentur OnlineDialog ist der Experte für digitale Kommunikationsprojekte. Ihr Workshop lässt die Teilnehmenden in das Thema "Social Content Strategy: TikTok, KI & kreatives Marken-Storytelling" eintauchen. Durchgeführt werden die Workshops von Kolleg*innen unter anderem aus den Fachbereichen Accounting, Controlling, Corporate Development, IT, Marketing und Logistik, Sales sowie Insights & Analytics.

"Neben der Arbeit an realen unternehmensbezogenen Fragestellungen ist die Stärke der Talent Days das gegenseitige Kennenlernen und Netzwerken. Davon profitieren beide Seiten: die Nachwuchstalente sowie wir als Oetker-Gruppe", so Celine Stüwe, Talent- & HR-Projektmanagement Oetker-Gruppe. Entsprechend gestaltet sich das vielseitige Programm an den zwei Tagen: ein bewährter Mix aus den Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen, eine Karrieremesse, Workshops zu verschiedenen Themengebieten sowie viel Zeit und Raum für Austausch, wie beim Get-together am ersten Abend.

Weitere Informationen zu den Workshops und der Bewerbung gibt es auf der Website der Oetker-Gruppe. Bewerbungsschluss ist am 12.10.2025.

