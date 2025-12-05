HR Hessischer Rundfunk

Programmänderung bei der hr-Bigband: Solistin Lakecia Benjamin erkrankt

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main, Darmstadt (ots)

Leider ist die Solistin Lakecia Benjamin erkrankt und kann ihre geplante Europareise nicht antreten. Somit kommt es für die beiden angekündigten Konzerte der hr-Bigband mit ihr am Mittwoch, 10. Dezember, in der Centralstation Darmstadt und am Freitag, 12. Dezember, im hr-Sendesaal zu einer Programmänderung: Der Pianist, Komponist und Arrangeur John Beasley wird mit der hr-Bigband das 2025 für den Grammy nominierte Programm "Returning to Forever" präsentieren. Das ursprüngliche Programm mit Lakecia Benjamin soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

"Returning To Forever" ist eine außergewöhnliche Hommage an Chick Coreas legendäre Fusion-Band Return to Forever. Für dieses Projekt hat John Beasley die Musik von Chick Corea und Stanley Clarke neu für Bigband arrangiert - ein künstlerisch ambitioniertes Vorhaben, das für seine kreative Kraft und Brillanz international gefeiert wird. Beasley bleibt der Essenz der Originalwerke treu und lässt sie gleichzeitig in einer neuen orchestralen Klangwelt aufleuchten. Zu hören sind unter anderem energiegeladene Versionen von Captain Señor Mouse, Space Circus, No Mystery, Vulcan Worlds, der leidenschaftlichen Medieval Overture, der lyrischen Ballade You're Everything sowie dem titelgebenden Return to Forever.

Chick Corea selbst gab Beasley vor Beginn des Projekts seinen persönlichen Segen und stellte sogar seine handgeschriebenen Originalnoten zur Verfügung. Nach Coreas Tod im Februar 2021 wurde das Album zu einer noch bedeutenderen Hommage an einen der ganz Großen des Jazz.

"Returning To Forever"

John Beasley, Keyboards/Leitung

Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr, Centralstation Darmstadt

Tickets: www.centralstation-darmstadt.de oder Telefon (06151) 7806 999

Freitag, 12. Dezember, 20 Uhr, hr-Sendesaal, Frankfurt

Tickets: 29 Euro unter Telefon (069) 155-2000 und www.hr-ticketcenter.de

Außerdem gilt das Angebot: 10 FOR TEENS - Für alle unter 20 Jahren.

Limitierte Tickets für 10 Euro (ohne RMV) und U30 - für alle unter 30 Jahren bis zu 50 Prozent vergünstigte Tickets für alle Eigenveranstaltungen der hr-Bigband.

Weitere Informationen:

www.hr-bigband.de

www.youtube.com/hrbigband

www.facebook.com/hrbigband

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell