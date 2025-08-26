KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Doppel-Highlight im Bernd das Brot-Jubiläumsjahr: Neues Comedy-Format und "BerndAlarm"-Show bei KiKA

Serien-Premiere von "Besser mit Bernd" ab 1. September 2025 auf kika.de und im KiKA-Player

Keine Ruhe in Sicht für Bernd das Brot: Zum 25. Geburtstag der Kultfigur lädt KiKA am 29. August 2025 um 19:30 Uhr zur zweiten großen Geburtstagsshow "BerndAlarm - AlarmStufe Brot" (ZDF/KiKA) aus dem ZDF-Fernsehgarten. Singa Gätgens und Bürger Lars Dietrich begrüßen dabei zahlreiche prominente Gäste, um Bernd gebührend zu feiern. Kurz danach, am 1. September 2025, startet auf kika.de und im KiKA-Player die neue Puppet-Comedy "Besser mit Bernd" (KiKA). Darin versuchen Chili das Schaf und Briegel der Busch, das mürrische Kastenbrot zum 'Brotfluencer' zu machen.

"BerndAlarm - Alarmstufe Brot!" (ZDF/KiKA) mit Song-Weltpremieren: Marti Fischer, DIKKA, SDP u.v.m. feiern Bernd das Brot am 29. August 2025

Nachdem Bernd das Brot in der ersten Ausgabe der "BerndAlarm"-Geburtsagsshows gegen seinen Willen auf der Bühne gelandet ist, wird bei "BerndAlarm - Alarmstufe Brot!" (ZDF/KiKA) getanzt. Doch Bernd scheut sich vor einer Tanzeinlage im peinlichen Bühnenoutfit und versucht, seinen eigenen Auftritt zu sabotieren. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler wie Heavysaurus, RIAN, Esther Graf, DIKKA & SDP, die für Stimmung sorgen. Außerdem stehen gleich zwei Weltpremieren an: Bernd das Brot muss gemeinsam mit Marti Fischer die Neuauflage seines eigenen Hits "Tanzt das Brot" präsentieren. Teil der Performance werden auch die bei der Mitmach-Aktion eingesendeten Publikumsvideos sein. Beim Lied "Ich sage NEIN" lässt Bernd das Brot gemeinsam mit Gisa Flake seiner schlechten Laune freien Lauf.

"BerndAlarm" ist eine Eigenproduktion von ZDF und KiKA unter Mithilfe der KUNAMOfilm GbR. Die redaktionelle Verantwortung beim federführenden ZDF liegt bei Angelika Fetsch und Klaus Wersin, bei KiKA sind Oskar Lohaus und Jacqueline Kupey unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra zuständig.

Premiere von "Besser mit Bernd": Wiedersehen mit Chili das Schaf und Briegel der Busch ab 1. September bei KiKA

Zum Inhalt der Serie: Auf dem Kanal "Besser mit Bernd" wird Bernd das Brot gezwungen, Life Hacks und Erfindungen für Kinder und Jugendliche zu testen. Für die nötigen Ideen sorgen Chili das Schaf und Briegel der Busch. Aber braucht man wirklich einen KI-gestützten Sockenfinder oder einen Rucksack mit unendlichem Platz?

Die Puppet-Comedy parodiert Trends auf Plattformen wie Instagram oder TikTok und ist auch ohne Social-Media-Kenntnisse verständlich und unterhaltsam. Das junge Publikum wird humorvoll zu einem reflektierten Umgang mit Social Media angeregt. Die ersten sechs Folgen von "Besser mit Bernd" sind ab 1. September 2025, weitere sechs ab 8. September 2025, online first im KiKA-Player und auf kika.de verfügbar. Ab dem 9. September 2025 feiert die Serie dienstags bis freitags um 12:50 Uhr bei KiKA Premiere.

"Besser mit Bernd" ist eine Produktion der bummfilm GmbH im Auftrag von KiKA. Drehbuchautor*innen sind Tommy Krappweis, Norman Cöster und Julia Hingst. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA liegt bei Juliette Alfonsi unter der Leitung von Stefan Pfäffle.

Begleitend zum Serienstart bietet die KiKA-Quiz App ein neues Themenspezial mit Hunderten Fragen rund um Bernd das Brot sowie eine tägliche Challenge für die Nutzenden. Zusätzlich wird Ende September auf kika.de das Jump'n'Run-Spiel "Ich will hier weg!" veröffentlicht, in dem Bernd das Brot auf der Flucht vor dem Trubel seine Ruhe sucht.

Ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr ist die Sonderbriefmarke "25 Jahre Bernd das Brot", ab 4. September 2025 herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen.

Weitere Informationen finden Sie im Dossier zu Bernd das Brot unter kommunikation.kika.de.

